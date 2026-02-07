Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克深夜發文嘆「金錢買不到幸福」還配悲傷表情符號惹熱議 網民勸知足

即時國際
更新時間：04:48 2026-02-07 HKT
發佈時間：04:48 2026-02-07 HKT

坐擁全球首富寶座、掌控多間尖端科技企業的馬斯克（Elon Musk），近日竟在社交平台大吐苦水。他在深夜發文感嘆「金錢買不到幸福」，這番言論隨即引起全球網民瘋傳，不少人對這位擁有天文數字財富的富豪所面臨的「快樂難題」感到諷刺。

深宵發悲傷表情包 瀏覽量逼近1億

馬斯克於當地時間5日凌晨，在其旗下的X平台（前稱Twitter）上發文，語帶唏噓地寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」他更在帖文中配上一個悲傷的表情符號，流露出少見的消沉情緒。

這則貼文在短時間內迅速發酵，瀏覽次數已突破9,600萬次。儘管身家足以讓他隨心所欲地推進火星殖民計劃、向政界巨頭大灑金錢，甚至輕鬆養育十多名子女，但這些似乎都未能填補他內心的空虛。

福布斯估算身家逾6.5萬億元  薪酬獎金或達1兆

根據《福布斯》（Forbes）雜誌最新估算，馬斯克的身家已高達8,348億美元（約6.5萬億港元）。更驚人的是，隨着電動車龍頭特斯拉（Tesla）股東通過的薪酬方案，他未來可能獲得的高達1兆美元的績效獎勵。

面對這位全球最有錢的人大談「幸福論」，網民反應極端。支持者建議他尋求宗教慰藉或投身慈善，試圖在財富之外找尋人生意義；然而，大部分網民則對此嗤之以鼻。

有網民一針見血地指出，財富雖然未必等同幸福，但絕對能讓人處於優勢：「不過，錢確實會讓你搶得先機。」更有不少人直言馬斯克是在「無病呻吟」，留言諷刺道：「你會擔心沒法給孩子一個遮風避雨的地方嗎？不會？那就別再討拍（求同情），知足常樂。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
飲食
14小時前
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉 久未現身面容有大變化 積極轉跑道性向成疑
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉  久未現身面容有大變化  積極轉跑道性向成疑
影視圈
10小時前
郭秀雲元朗代友尋遺失鸚鵡 座駕擋風玻璃被擊碎 兇徒留字條：下次弄人
突發
3小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
15小時前
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
2026-02-06 07:43 HKT
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
21小時前
中國掌握全球最完整稀土產業鏈。路透社
共同社：中國已批准多項對日稀土出口
即時國際
11小時前
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
20小時前