愛潑斯坦女友電郵曝光 疑證安德魯與性侵案受害人合照真確 家屬：終還公道

美國司法部近日公開大量有關已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的調查文件，令這宗糾纏多年的性醜聞再有突破性進展。一封由愛潑斯坦女友兼長期助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）撰寫的電郵首度曝光，其內容疑似親口證實了那張英國前王子安德魯與受害者朱弗雷（Virginia Giuffre）的合照並非偽造，直接反擊了安德魯多年來的辯解。

馬克斯韋爾電郵流出 證朱弗雷曾現身倫敦

這封於1月30日公布、日期為2015年1月的電郵，由正在服刑的馬克斯韋爾寄予愛潑斯坦。郵件標題為「聲明草稿」，文中明確提到一名女子（經後續郵件確認為朱弗雷）當年在倫敦與包括安德魯王子在內的人士見面。馬克斯韋爾在信中寫道：「我猜她當時想把照片給親朋好友看，所以拍了張照片。」

這段文字被視為關鍵證據，皆因安德魯過去一直公開質疑該張合照的真偽，甚至在2019年接受BBC訪問時，堅稱「完全不記得見過這位女士」，並指照片可能經過篡改，連放在朱弗雷腰間的手是否屬於他亦存疑。如今馬克斯韋爾的電郵卻在私下通訊中似乎確認了二人曾見過面，甚至確認了照片拍攝的背景。

受害人兄長：妹妹多年來承受着巨大壓力

對於朱弗雷的家人而言，這份遲來的「證據」意義重大。朱弗雷於2025年不幸自殺身亡，生前她一直控訴於17歲未成年時，曾三次被迫與安德魯發生性關係。其兄長Sky Roberts向BBC表示，郵件公開是「證明她清白的時刻」，證明妹妹多年來並非說謊，而是承受着巨大的壓力說出真相。

雖然安德魯於2022年已與朱弗雷達成庭外和解，並支付巨額賠償以終止性侵訴訟，但他當時仍不承認任何不當行為。

新文件同時披露了馬克斯韋爾當年的處境。在另一封郵件中，她向愛潑斯坦坦言，必須在聲明中與他「劃清界限」，更提到需要向外界聲稱自己不知道安德魯在其寓所內接受按摩的事宜。

朱弗雷在其遺作回憶錄《Nobody’s Girl》中曾詳細記錄，2001年3月10日在馬克斯韋爾的倫敦別墅首度與安德魯見面，並在數小時後被迫發生性行為。隨着這批司法部文件的解密，這段皇室醜聞的真實拼圖似乎已愈趨完整。