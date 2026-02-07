特朗普轉載「奧巴馬夫婦化身猿猴」惡搞片 遭轟種族歧視急刪貼文

特朗普政府再次陷入種族爭議漩渦。美國總統特朗普周四（5日）於其社交平台「Truth Social」轉載一段長約一分鐘、涉及2020年大選陰謀論的影片，其中出現前總統奧巴馬與夫人米歇爾被惡意移花接木成「叢林靈長類動物」的畫面，隨即引發朝野兩黨強烈譴責，白宮最終在周五（6日）中午撤回相關貼文。

特朗普轉載「猩猩」影片惹火 兩黨齊轟種族歧視

該段62秒的影片主要內容為指控2020年大選投票機存在舞弊，但在影片結尾約60秒處，竟出現兩隻靈長類動物，臉部則被合成奧巴馬夫婦的笑容。由於歷史上將黑人與猿猴聯繫被視為極其嚴重的種族主義隱喻，貼文一出，立即遭到民權領袖及多名政界重量級人物口誅筆伐。

特朗普轉載「奧巴馬夫婦化身猿猴」惡搞片，遭兩黨怒轟種族歧視。美聯社

馬丁路德金之女、伯尼斯金（Bernice King）公開反駁指：「我們不是猿猴。」而共和黨內部的批判聲浪亦相當罕見。南卡羅萊納州黑人共和黨參議員提姆斯科特（Tim Scott）直言，這是他見過「白宮最種族主義的一幕」，並祈求這貼文只是錯誤轉發。密西西比州共和黨參議員威克（Roger Wicker）亦斥責貼文「完全不可接受」，要求總統公開道歉。

白宮初指「虛假憤怒」 後改口稱下屬誤發

面對排山倒海的批評，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）最初態度強硬，發簡訊指該影片僅是網絡梗圖（Internet meme），將特朗普描繪成「叢林之王」，而民主黨領袖則被惡搞成電影《獅子王》的角色，甚至嘲諷外界是「虛假憤怒」。

然而，隨著輿論發酵，白宮在周五中午罕有地採取退縮行動，刪除相關內容，並解釋是一名白宮職員「錯誤發布」，強調特朗普本人在貼文發布前並未看過該影片。

奧巴馬方拒回應 特朗普過往爭議再被翻舊帳

奧巴馬的發言人表示，前總統對此不予置評。外媒則指出，事件正值美國「黑人歷史月」首周，特朗普轉發此類內容顯得尤為諷刺。

事實上，這並非特朗普首次捲入種族言論風波。他過去曾長期推動奧巴馬非美國出生的「出生地質疑論」，並曾形容部分非洲及加勒比海國家為「屎坑國家」（shithole countries）。此次「猩猩影片」事件再度令其支持度及與黑人選民的關係受到考驗。