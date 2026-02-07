2026冬季奧運會｜跳台滑雪界驚傳「下體作弊」 打玻尿酸加粗呃大碼戰衣助飛

跳台滑雪運動驚傳「下體作弊」 ！據指有運動員為了飛得更遠，竟向陰莖注射玻尿酸，這並非禁藥，卻可以藉着增大下體，令自己穿上尺寸更大的比賽服，試圖飛得更遠。世界反興奮劑機構（WADA）負責人表示，將對此展開調查。2026米蘭冬季奧運會將於2月6日開幕，未知會否有運動員因此被禁賽。

今年1月，奧地利滑雪運動員米卡·韋爾莫倫（Mika Vermeulen）在播客節目爆料，稱不少跳台滑雪運動員會以增加下體尺寸的方式作弊。玻尿酸在運動中並未被禁用，可使陰莖周長增加1至2厘米。

飛躍距離是跳台滑雪評分標準之一。 新華社

德國《圖片報》跟進報道，指出除了下體注射玻尿酸，一些運動員會塞入矽膠填充物，藉此穿上更大尺寸的比賽服。由於跳台滑雪在比賽過程中會出現一段時間的滑行，更大尺寸的比賽服意味着運動員伸展的翼面面積增大，有利於減慢在空中下降的速度，轉而飛得更遠。在競爭激烈，勝負只差毫釐的跳台滑雪比賽裏，這起到關鍵作用。

事件原本只在德語圈發酵，隨着英美媒體也報道而廣受關注。一些大報引用「科學數據」，例如稱研究發現緊身衣周長每增加2厘米，阻力減少4%，升力增加5%，據稱可將跳躍距離拉遠5.8米。

滑雪愛好者嘗試挑戰跳台滑雪。 新華社

挪威隊多年來是跳台滑雪的霸主，挪威跳台滑雪運動員格拉內魯德（Halvor Egner Granerud）對此消息顯得十分震驚。他稱指控「聞所未聞，荒謬無比」，並表示比賽服的尺寸在每個賽季開始前體檢時由專業醫生測量，根本沒可能作弊。

然而，2025年在挪威主辦的世界北歐滑雪錦標賽，挪威跳台滑雪隊主教練布雷維格（Magnus Brevig）與該隊服裝總監利弗爾頓（Adrian Livelten）就被發現在2名隊員的比賽服褲襠位置偷偷加入非彈性縫線，與上述作弊方式一致。涉事的2名挪威運動員——奧運金牌得主福方（Johann Andre Forfang）和林德維克（Marius Lindvik）被罰停賽3個月，挪威隊主教練、助理教練和服裝總監被罰停賽18個月。