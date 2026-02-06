Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食人魚出沒｜阿根廷海灘46人遭咬傷 有人指尖被噬

更新時間：17:05 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:05 2026-02-06 HKT

阿根廷恩特雷里奧斯省（Entre Ríos）一個海灘近日接連發生食人魚攻擊事件，超過40人被咬傷，其中一名最嚴重的傷者手指被咬掉指尖。

事件發生在維多利亞海灘（Playa Victoria），食人魚持續出沒引起泳客和當局擔憂。當地周一（2日）再發生攻擊事件，至少再添5名傷者。多人被送往Fermín Salaberry醫院治理，同院周日（1日）已治理7名被咬傷的病人，包括大人和小孩。

阿根廷恩特雷里奧斯省維多利亞海灘。 fb / Regionlitoral
阿根廷恩特雷里奧斯省維多利亞海灘。 fb / Regionlitoral
阿根廷恩特雷里奧斯省維多利亞海灘。 fb / Regionlitoral
阿根廷恩特雷里奧斯省維多利亞海灘。 fb / Regionlitoral

當地救生員馬丁（Alejandro Martín）表示，處理了46名傷者，所有傷勢都值得關注。其中一宗最嚴重的攻擊，有受害人指尖被食人魚咬掉。

面對潛在風險，救生員升起紅旗，禁止下水。然而，據報道，儘管有明顯的警告，仍有部分遊客下水。當局正研究在沿岸河床安裝一個網，防止食人魚接近供游泳的區域。

凶猛食人魚的尖牙。 新華社示意圖
凶猛食人魚的尖牙。 新華社示意圖
食人魚可能在幾秒鐘內造成嚴重傷害。 新華社示意圖
食人魚可能在幾秒鐘內造成嚴重傷害。 新華社示意圖

救生員憶述，去年該區錄得超過320宗類似的攻擊事件。

專家指出，夏季高溫加上河水水位下降，導致食人魚活躍。這些肉食性魚類擁有鋒利的牙齒，在感到受威脅或食物稀少時會表現出攻擊性，攻擊通常以群體形式發生，可能在短短幾秒鐘內造成嚴重傷害。

