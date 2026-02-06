愛潑斯坦案｜達賴喇嘛名列文件169次 傳現身淫媒聚會
更新時間：13:21 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-06 HKT
美國司法部近日公開已故富豪淫媒愛潑斯坦逾300萬宗檔案，涉及多名政商要人。外媒報道，第十四世達賴喇嘛的名字在相關文件中出現169次。
印度《金融快報》周一（2日）報道稱，達賴喇嘛曾於2012年與愛潑斯坦會面。白俄羅斯傳媒Nexta TV在社交媒體平台X上發文稱，「達賴喇嘛的名字在愛潑斯坦文件中出現169次，包括私人會面」，俄媒《今日俄羅斯》（RT）也在X上發文指出同樣內容。
美記者稱目擊達賴現身愛潑斯坦聚會
另外，美國左翼傳媒《反擊》（COUNTERPUNCH）早在2025年8月底，發布題為《達賴喇嘛為何出現在愛潑斯坦家中？》文章。
內文提及去年7月，美國記者沃爾夫（Michael Wolff）在《每日野獸》播客中講述，他在愛潑斯坦位於曼哈頓的聯排別墅舉行的聚會上，見到達賴喇嘛。被問及達賴喇嘛為何出現在那裏，沃爾夫認為，達賴喇嘛出現的原因，「很可能與經濟利益有關」。
其中還提到2009年達賴出席過異端組織NXIVM的活動，並發表演講，以此獲得100萬美元（約781萬港元）報酬。
美國已故富豪淫媒愛潑斯坦與大批美國和歐洲政商名流交往，2008年因教唆未成年人賣淫被定罪。2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，一個月後死於獄中，被判定為「自殺」。
