有片｜印度住宅電梯險變烤箱 送貨氫氣球突爆炸燒傷女學生

印度孟買戈拉巴（Colaba）發生一宗驚險家居意外。一棟住宅大廈周一（2日）發生氣球爆炸事故，一名送貨員帶同十多個充氫氣氣球進入電梯後，氣球突然無故引爆並噴出巨大火舌，導致電梯內一名正要探親的廿一歲女學生慘被燒傷。當地警方事後介入調查，並對涉事商店店主以疏忽罪立案起訴。

密閉空間遇靜電變奪命火球

事發於戈拉巴西區的阿莫爾大廈（Amol Tower）。據報送貨員馬哈托（Raju Kumar Mahato）當時手持約十至十二個充氣氣球，準備前往住戶傑恩（Arpit Jain）的家中佈置生日派對。當電梯運行期間，氣球突然發生猛烈爆炸，狹窄的電梯車廂內瞬間被火光吞噬，情景就像烤箱般。

當時同在電梯內的廿一歲女學生塔普里亞（Himani Tapriya）不幸受到牽連，其右臂、頸部及腹部均被火勢灼傷；送貨員馬哈托亦在意外中受傷。

氫氣易燃極危險 香港亦有嚴格監管

《今日印度》報道指出，涉事氣球內充填了高度易燃的氫氣。由於氫氣特性極不穩定，即使是微小的靜電、摩擦或微弱火花，均足以引發劇烈爆炸。當地政府早已多次發出警告，嚴禁在電梯等空氣不流通的封閉空間運送充氫氣球。

事實上，同類意外在全球屢見不鮮，由於氫氣成本較惰性氣體氦氣低廉，不少商戶違規採用。本港亦有相關指引監管易燃氣體的使用，以防「裝飾品」變成「流動炸彈」。

警控店主疏忽 傷者脫險正索償

戈拉巴警察局表示，已根據《印度刑法典》相關疏忽罪名，正式向涉事商店店主賈伊斯瓦爾（T K Jaiswal）發出通知。調查顯示，店主在交付貨品時，未有向送貨員提供任何安全指引或裝備，亦未告知氣球潛在的爆炸風險，被指存在嚴重行政疏忽。

受傷的女學生塔普里亞來自蘇拉特，事發時剛抵達大廈準備探親。她已向警方正式投訴，指證馬哈托的僱主行為粗心。警方確認傷者目前已脫離生命危險，並獲得適切醫療支援，案件現正按法律程序深入調查。