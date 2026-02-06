Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜印度住宅電梯險變烤箱 送貨氫氣球突爆炸燒傷女學生

即時國際
更新時間：09:28 2026-02-06 HKT
發佈時間：09:28 2026-02-06 HKT

印度孟買戈拉巴（Colaba）發生一宗驚險家居意外。一棟住宅大廈周一（2日）發生氣球爆炸事故，一名送貨員帶同十多個充氫氣氣球進入電梯後，氣球突然無故引爆並噴出巨大火舌，導致電梯內一名正要探親的廿一歲女學生慘被燒傷。當地警方事後介入調查，並對涉事商店店主以疏忽罪立案起訴。

密閉空間遇靜電變奪命火球

事發於戈拉巴西區的阿莫爾大廈（Amol Tower）。據報送貨員馬哈托（Raju Kumar Mahato）當時手持約十至十二個充氣氣球，準備前往住戶傑恩（Arpit Jain）的家中佈置生日派對。當電梯運行期間，氣球突然發生猛烈爆炸，狹窄的電梯車廂內瞬間被火光吞噬，情景就像烤箱般。

當時同在電梯內的廿一歲女學生塔普里亞（Himani Tapriya）不幸受到牽連，其右臂、頸部及腹部均被火勢灼傷；送貨員馬哈托亦在意外中受傷。

氫氣易燃極危險 香港亦有嚴格監管

《今日印度》報道指出，涉事氣球內充填了高度易燃的氫氣。由於氫氣特性極不穩定，即使是微小的靜電、摩擦或微弱火花，均足以引發劇烈爆炸。當地政府早已多次發出警告，嚴禁在電梯等空氣不流通的封閉空間運送充氫氣球。

事實上，同類意外在全球屢見不鮮，由於氫氣成本較惰性氣體氦氣低廉，不少商戶違規採用。本港亦有相關指引監管易燃氣體的使用，以防「裝飾品」變成「流動炸彈」。

警控店主疏忽 傷者脫險正索償

戈拉巴警察局表示，已根據《印度刑法典》相關疏忽罪名，正式向涉事商店店主賈伊斯瓦爾（T K Jaiswal）發出通知。調查顯示，店主在交付貨品時，未有向送貨員提供任何安全指引或裝備，亦未告知氣球潛在的爆炸風險，被指存在嚴重行政疏忽。

受傷的女學生塔普里亞來自蘇拉特，事發時剛抵達大廈準備探親。她已向警方正式投訴，指證馬哈托的僱主行為粗心。警方確認傷者目前已脫離生命危險，並獲得適切醫療支援，案件現正按法律程序深入調查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
12小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
23小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
13小時前
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
3小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
2026-02-05 06:00 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
20小時前