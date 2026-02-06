美俄核軍控條約到期 美媒：接近達成協議

俄羅斯與美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約，周四（5日）到期，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面。聯合國秘書長古特雷斯警告，俄美核軍控條約《新削減戰略武器條約》失效，對於國際和平與安全而言是嚴峻時刻；軍控專家擔心引發不受約束的核武軍備競賽。但美媒報道，美俄正就繼續遵守該條約舉行談判，且接近達成協議。



美俄《新削減戰略武器條約》（New START）旨在限制兩國戰略核武器的數量。條約2010年由時任美國總統奧巴馬和時任俄羅斯總統梅德韋傑夫簽署，2011年2月5日生效。條約原定有效期10年，締約方可以選擇將其延長最多5年。2021年，兩國協商延長條約至2026年2月5日。

該條約對美俄部署的核彈頭和載具數量加以限制，規定雙方部署的戰略核彈頭數量不得超過1550枚，部署的洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和配備核武器的重型轟炸機不得超過700件，部署和未部署的洲際彈道導彈和潛射彈道導彈發射裝置及重型轟炸機數量不得超過800件。

需要指出的是，該條約僅限制「部署的」核彈頭與載具數量，對美俄兩國包括庫存、儲備在內的整體核武庫規模未作約束。

條約僅限制「部署」

美國網媒Axios昨日引述三位知情人士的消息報道，美俄接近達成協議，以繼續遵守《新削減戰略武器條約》。Axios引述另一位消息人士稱，過去24小時雙方一直在阿聯酋阿布扎比舉行談判，但尚未達成協議。Axios說，目前尚不清楚雙方是否會以任何正式方式，確認把遵守該條約的期限延長一段時間（可能為六個月）。美軍歐洲司令部周四稱，美俄已在阿布扎比同意恢復高級軍事對話。

聯合國秘書長古特雷斯周三發聲明說，該條約失效，標誌着半個多世紀以來，首次出現對俄美戰略核武庫失去任何約束性限制的局面，失效發生在最糟糕的時刻，動用核武器的風險正處於數十年來最高水平。他敦促兩國立即重返談判桌。

要求中國參與其中

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日說，莫斯科對於條約到期「持負面看法」，並對此表示遺憾。俄總統普京去年曾表示，若美國也照辦，俄方願意再遵守條約的限制一年，但美國總統特朗普對於是否展延條約遲未表態。他曾表示希望中國參與其中，但北京已經明確拒絕。

