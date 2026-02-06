Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本眾議院選舉｜特朗普稱「全力支持」高市早苗 邀3.19訪白宮

日本眾議院大選進入最後衝刺階段，美國總統特朗普（Donald Trump）周四（5日）在社交媒體平台發文，公開表態「全心全意」支持現任日本首相高市早苗，更率先披露雙方已約定於三月中旬在華盛頓舉行首腦會晤，以圖影響選戰。

特朗普透過其創辦的社交平台 Truth Social 發表貼文，指日本將於2月8日（本周日）舉行的立法選舉對該國未來具有決定性影響。他在文中對高市早苗讚譽有加，形容她是一位「堅強、有力且睿智」的領袖。

日本眾議院大選進入最後衝刺階段，特朗普公開力挺高市早苗。路透社
日本眾議院大選進入最後衝刺階段，特朗普公開力挺高市早苗。路透社

特朗普又指，高市早苗展現出「對國家的真誠熱愛」，並對其執政以來的表現及執政聯盟的決策給予「高度肯定」。他以美國總統身份表示，能夠給予高市及其聯盟「絕對支持」是他的榮幸，並預祝她在周日的選舉中旗開得勝。

為高市早苗造勢，特朗普預告，十分期待於3月19日在白宮接見高市早苗。市場分析認為，此舉旨在向日本選民釋放訊號，強調高市具備處理日美關係的能力，亦反映出特朗普政府對高市保守主義路線的認可。

自高市早苗去年接掌政權以來，外界一直關注她能否延續前首相安倍晉三時期與特朗普建立的深厚私人交情。

隨著投票日臨近，日本國內多份民調顯示，由自民黨領導的執政聯盟目前選情佔優。高市早苗早前決定解散眾議院進行閃電大選，旨在鞏固權力基礎，以推動財政改革及強化國防實力等核心政策。

