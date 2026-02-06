愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子

美國司法部最新公開的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）調查文件持續發酵，揭開更多西方上流社會與該名富豪淫媒的驚人瓜葛。解密文件披露，已故英國名媛、金融世家羅富齊家族的前媳婦Annabelle Neilson，生前曾與愛潑斯坦頻繁通訊。電郵內容極為露骨，Neilson涉嫌主動向對方提議組建一個佳麗群組，更暗示部分女性為了能為愛潑斯坦「工作」，甚至不惜拋棄家庭。

昔日名模與富豪淫媒過從甚密 與電郵親暱稱呼「寶貝」

據司法部披露的300萬頁文檔顯示，Annabelle Neilson於2010年至2012年間與愛潑斯坦往來甚篤。在多封電郵中，Neilson對愛潑斯坦的稱呼極為親暱，包括「親愛的」、「甜心」及「寶貝」。

Neilson在其中一封電郵中明確表示，自己正組織一個「女孩群組」，並寫道：「希望其中有人能夠具備你所期望的資質。」她更在信中語出驚人，形容這些女性雖然可能已經錯過了「銷售期限（past their sell-by date）」，但只要工作合適，「她們甚至願意拋棄丈夫與孩子」，並表示期待眾人在倫敦「玩得盡興」。

曾為羅富齊家族成員 身份顯赫引發震盪

Annabelle Neilson生前的身份背景令這段往事更具爭議性。她曾是世界知名金融家族羅富齊（Rothschild）的一員，與現任第五代羅富齊男爵Nathaniel Rothschild曾有過一段婚姻。此外，身為模特兒的她亦是已故英國傳奇時裝設計師Alexander McQueen的靈感女神，長期活躍於倫敦的高級社交圈。

文件顯示，愛潑斯坦曾回覆電郵向Neilson致謝，而Neilson則回應稱，「能為你找到一些你真正需要的東西是真的有趣」，並感激愛潑斯坦成為她的好朋友。Neilson已於2018年因心臟病離世，這段被塵封的對話如今曝光，無疑為倫敦上流社會蒙上一層陰影。

密件數量驚人 恐再波及其他名流

是次司法部公開的檔案包含近20萬份圖片及影片資料，隨着調查深入，預料將有更多涉及政商名流的隱私細節被公諸於世。這宗橫跨大西洋的醜聞，已由單純的刑事案件演變成撼動西方政商權力高層的政治風暴。