遊日注意｜東京再爆流感  罕見一季兩發警報 九成屬乙型流感

日本東京都周四（5日）宣布，當地流行性感冒感染人數再次超越警戒水平，遂再度發出流感警報。這是東京自1999年建立統計機制以來，首次出現同一季度內兩度發出流感警報的紀錄。醫療專家指出，近期感染個案中，高達九成屬乙型流感，反映病毒類型已出現更替。

逾四千校園被迫停課 數字遠超去年同期

東京都政府表示，在1月26日至2月1日的統計周內，流感感染人數錄得大幅上升。當局早於去年11月曾發出首個流感警報，直到今年1月才解除，未料僅相隔一個月，疫情再度升溫。根據機制，若指定醫療機構錄得超過30宗個案，且受影響地區佔東京人口逾三成，即會發放全區警報。今次統計顯示，31個指定區域中有9間錄得超標，涵蓋東京37.16%的人口。

醫療機構分析指，首波疫情主要由甲型流感引發，但現時這波疫情則有超過九成個案屬於乙型流感。專家估計，近期低溫天氣持續時間比往年長，市民多留於室內，加上通風不足及免疫力下降，導致病毒在社區及校園迅速傳播。

流感肆虐對教育界造成嚴重衝擊。數據顯示，自去年9月1日至今年2月1日，東京都內的學校及福利機構共錄得6,522宗集體感染。其中，被迫臨時停課的幼稚園及中小學高達4,224間，較去年同期的2,883間大幅攀升。

東京都衛生當局呼籲市民維持良好衛生習慣，勤洗手並佩戴口罩，若出現發燒或喉嚨痛等症狀，應盡快就醫並在家中休息，以免疫情在農曆新年期間進一步擴散。