愛潑斯坦案震動英政壇 施紀賢臨逼宮危機：後悔任命文德森

即時國際
更新時間：03:22 2026-02-06 HKT
發佈時間：03:22 2026-02-06 HKT

已故淫魔富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞風暴震動英國政壇，除了捲入漩渦的前王子安德魯外，資深政客、前駐美大使文德森（Peter Mandelson），被揭發曾多次收受愛潑斯坦款項並涉嫌洩露政府機密。首相施紀賢（Keir Starmer）因「用人不察」而陷入前所未有的政治危機，日前在國會質詢中首度承認，任命前早已知曉文德森與愛潑斯坦有往來，更引發工黨內部強烈地震，工黨內部情緒低落，甚至傳出「逼宮」信號。

涉收受款項洩露國策 文德森被剔出樞密院

根據美國司法部公開的文件，現年72歲的文德森與愛潑斯坦關係極為密切。紀錄顯示，他在2003至2004年間，曾與伴侶收受愛潑斯坦三筆、共計7.5萬美元的轉賬。更嚴重的是，文德森在擔任商務大臣期間，被指將唐寧街內部有關財政安排的郵件轉發給愛潑斯坦，甚至在時任首相布朗辭職前數小時，向對方洩露政治動向。

面對輿論嘩然，文德森已於本月1日宣布退出工黨並辭任上議院議員。施紀賢隨後採取嚴厲切割措施，除了在國會痛斥文德森「背叛國家」，更宣布與英王達成一致，將文德森從樞密院顧問名單中除名。樞密院是英國歷史悠久的諮詢機構，通常由資深內閣成員組成，其成員資格往往終身保留。施紀賢的這一舉措，被外界視為罕見而嚴厲的政治處分信號。

工黨議員： 施紀賢首相日子進入倒數

施紀賢在國會接受保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）追問時，坦承官方安全審查曾提及文德森與愛潑斯坦的聯繫，但稱當時遭文德森「一再欺騙」。他感嘆：「我對任命他感到後悔。如果我當時知道現在所知道的一切，他絕不可能接近政府任何職位。」

然而，有關表態卻火上加油。工黨內部對此反應強烈，有前內閣成員形容這是「工黨最糟糕的日子」，更有議員直言施紀賢的政治處境「前所未有地脆弱」。《衛報》引述工黨消息指，黨內氣氛變得極為陰沉，甚至有議員形容首相的日子已進入「倒數計時」。

在野保守黨周三在下議院成功通過動議，要求政府公開所有與文德森任命相關的背景審查文件。政府最初試圖以「國家安全」為由限制披露範圍，遭批評「掩蓋真相」，最終在壓力下接受折衷方案，由議會委員會參與裁定公開內容。

不過，倫敦警察廳同日發表聲明，指由於部分文件涉及正在進行的刑事調查，要求政府暫緩披露。目前警方正以「涉嫌公職人員行為失當」方向調查文德森。有議員表示，這些文件最終公開後可能引發針對施紀賢的逼宮。

