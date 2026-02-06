愛潑斯坦文件再爆震撼醜聞 脫衣舞孃：安德魯要求3P 派對驚現14歲少女

美國司法部解密的淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）調查文件，再爆震撼性醜聞。最新曝光的法律信件披露，一名脫衣舞孃指控稱，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）與愛潑斯坦曾於2006年，在佛羅里達州豪宅內要求她參與「三人性行為」，更形容自己被當成妓女對待。信中更提及，派對現場曾出現疑似年僅14歲的少女，內容令人毛骨悚然。

愛潑斯坦安德魯邀請登島旅行

根據該封日期為2011年3月的律師信，涉事女子來自西棕櫚灘一家脫衣舞俱樂部。她聲稱當時獲許諾1萬美元（約7.8萬港元）報酬，前往愛潑斯坦的豪宅表演。據報她被帶上樓後，為兩名男子表演至僅剩空圍及內褲，愛潑斯坦與安德魯隨即提出進行三人性行為的要求。

女子透過律師撰信指，雖然她當場表明自己只負責跳舞，並非提供性服務，但兩人依然遊說她進行各種性行為，她堅拒答應。其後愛潑斯坦和安德魯邀請她一起前往島嶼旅行，她同樣拒絕。

律師信中指，事後，該名脫衣舞孃僅收到2,000美元（約1.56萬港元）酬勞，與原本應獲的數額相距甚遠。律師指，當事人因感到事件不光彩及被當成妓女對待，多年來未敢追究。

文件揭俄女倫敦「冒險之旅」

該女子在信中特別提到，抵達派對時見到多名穿著暴露的年輕女性，部分人看起來「只有14歲左右」，此細節再度印證了愛潑斯坦犯罪網絡涉及未成年人的指控。

此外，解密電郵亦揭露了安德魯與愛潑斯坦的另一段往來。2010年，即愛潑斯坦教唆未成年人賣淫罪成兩年後，他仍為安德魯在倫敦安排與一名26歲俄羅斯女子共晉晚餐。愛潑斯坦在信中以「美麗、值得信賴」形容該女子；會面後，該俄籍女子發信向愛潑斯坦致謝，形容那是「一個美妙的夜晚」，並稱倫敦之行為「一次特別的冒險」。通訊記錄表明，愛潑斯坦曾不止一次安排該名俄羅斯女子與他的男性夥伴在國際間會面。

面對接二連三的負面文件曝光，一向否認所有指控的安德魯王子目前尚未作出最新回應。他於2022年向指控遭他性侵的朱弗雷（Virginia Giuffre）支付了一筆巨額和解金，以了結這宗民事訴訟。隨着他近日被迫搬離溫莎皇家別墅，外界普遍認為英王室正全力切割，安德魯所承受的法律與輿論壓力已達臨界點。