珍惜生命︱印度3姊妹沉迷KPOP 遭父沒收手機墮樓輕生

印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）發生3姊妹墮樓案，分別12歲、14歲及16歲的姊妹從所住大樓的9樓墮下身亡。父親指她們沉迷南韓文化，懷疑因沒收手機導致女孩們想不開。

另有印媒報道指女孩們沉迷一款與慫恿青少年自殘自殺的「藍鯨挑戰」類似的南韓戀愛遊戲，懷疑是執行「最後任務」輕生。但India Today指警方已排除此可能性。

女孩們從9樓寓所墮下，巨響嚇壞街坊。 X@english_ritam

綜合印媒報道，3名女孩於周二凌晨約2時15分輕生。鄰居被巨響嚇醒，女孩們遺下「絕望日記」，其中一頁是遺書。

據指3名女孩自新冠疫情爆發便輟學在家，沉迷南韓文化、流行音樂和韓劇電影。警方引述女孩的父親說，她們自己改南韓名字，又懇求父親帶她們到南韓，說「去不到南韓會死」。她們留下遺書，寫道：「對不起，爸爸⋯⋯我們不能離開南韓。南韓是我們的生命，你不能讓我們離開它。所以我們才選擇自殺。」

女孩留下遺言向父親道歉。 X@english_ritam

女孩父親稱，女兒近日開設社交媒體帳號，粉絲數量急增，他在約10天前得知後刪除帳號並限制女兒使用手機。他承認因為負下巨債，生活困難，為了繳電費被迫把手機賣掉。

有印媒指女孩們沉迷一款南韓愛情手遊，還稱手遊有50個任務，類似「藍鯨挑戰」，質疑女孩們執行「最終任務」輕生，還稱排行中間的女孩「死亡指揮官」，敦促另外2人完成日益黑暗的「任務」。不過，警方已排除此可能性。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk