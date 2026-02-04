愛潑斯坦檔案︱蓋茨被指「隱瞞性病」 前妻開腔：慶幸遠離骯髒過去

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）於已故「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案，新近公開的檔案內，被指要求協助隱瞞染上性病。蓋茲發言人聲稱指控「絕對荒謬且完全捏造」。不過，蓋茨的前妻梅琳達（Melinda Gates）近日首開腔，指事件勾起其婚姻的痛苦回憶，強調相關指控要蓋茨親身回應。

蓋茨曾發聲明稱指控捏造

愛潑斯坦檔案近日再公開超過300萬頁資料，當中提到愛潑斯坦在2013年撰寫電郵草稿，內容指蓋茨與多名俄羅斯女子有性關係，染上性病後，要求愛潑斯坦協助提供抗生素，暗中給妻子梅琳達使用，以隱瞞事件。

蓋茨的發言人隨後發表聲明，指相關的出軌及染性病指控是「絕對荒謬且完全捏造」。

梅琳達近日首次談論事件。她接受美媒全國公共廣播電台（NPR）訪問，指愛潑斯坦檔案中的最新指控內容，再度勾起她在長達27年婚姻中經歷的「極其痛苦的時期」，同時也讓她更加慶幸自己已經「遠離那一切骯髒而混亂的過去」。

籲蓋茨面對未解疑問

61歲的梅琳達表示，「每當這些細節再次被提起，對我個人來說都非常困難，因為它們會喚起我婚姻中一些非常、非常痛苦的回憶。」



梅琳達指，她難以想像那些涉及愛潑斯坦的指控者曾經歷過的創傷，「我帶著自己的悲傷，看著那些年輕女孩，只能想著，『天啊，這些事情怎麼會發生在她們身上？』」

她補充道，「我已經走過來了。我是刻意將那些事情放下，然後繼續往前走。」

對於指控的真偽，梅琳達表示，「還有哪些疑問尚未被回答，那是那些人，以及我前夫需要面對的事情，而不是我。」

梅琳達接受NPR《Wild Card》Podcast的訪問，將在當地時間5日播出。