司法部愛潑斯坦密件爆震撼彈 郵件指蓋茨從俄女染性病 蓋茨基金會：完全捏造
更新時間：10:25 2026-01-31 HKT
美國司法部於周五（30日）公開超過300萬頁與已故「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關的調查文件，內容再度震撼政商界。其中包括一封由愛潑斯坦於2013年撰寫的草稿郵件聲稱，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾與多名俄羅斯女子發生關係並染上性病，隨後要求愛潑斯坦協助隱瞞當時妻子梅琳達（Melinda Gates）並索取藥物。蓋茲的發言人隨即發表聲明，痛斥相關指控「絕對荒謬且完全捏造」，認為是愛潑斯坦設局誹謗及威脅的手段。
據《紐約時報》和英國《電郵報》報道，目前無法確定愛潑斯坦是否曾在2013年7月向微軟創辦人比爾蓋茨發送出過這些郵件。
此外，最新曝光的電子郵件顯示，美國科技大亨馬斯克與愛潑斯坦在2012至2013年間頻繁透過電郵往來，兩次具體討論拜訪愛潑斯坦私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St James）的行程：
- 2012年11月： 愛潑斯坦詢問直升機登島人數，馬斯克回覆「大概只有我和塔露拉（當時妻子）」，並直接追問：「你們島上的派對哪天晚上最瘋狂？」
- 2013年12月： 馬斯克主動聯絡愛潑斯坦，表示假期將在附近海域，詢問：「有什麼合適時間去拜訪嗎？」愛潑斯坦則大方回應「隨時都可以，永遠幫你留位子」。郵件顯示這兩次行程最終因「行程安排」及愛潑斯坦須待在紐約而未成行。
馬斯克曾稱愛潑斯坦是「怪咖」且自己「多次拒絕登島」。
愛潑斯坦的私人島嶼「小聖詹姆斯島」，被美媒形容為「性愛小島」，為愛潑斯坦的性罪行發生地點。
除了登島計畫，文件又指，2013年2月，愛潑斯坦的助手曾安排愛潑斯坦前往SpaceX總部與馬斯克共進午餐；當SpaceX火箭發射成功時，愛潑斯坦亦第一時間發信祝賀，如資料屬實，顯示兩人在愛潑斯坦2008年教唆未成年少女賣淫定罪後，仍維持友好關係。
馬斯克和SpaceX對上述內容，尚未作出回應。
