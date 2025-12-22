Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

淫媒檔案特朗普照片恢復上架 文件大量塗黑惹議 民主黨擬彈劾司法部長

更新時間：12:17 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:17 2025-12-22 HKT

美國已故淫媒富豪愛潑斯坦檔案公布後，各界批評聲浪高漲，指責內容遭大幅刪減和塗黑；司法部官員否認是為了保護總統特朗普而塗抹相關文件。檔案中原本刪除的一張特朗普照片已恢復，這張照片顯示一張辦公桌抽屜打開，裡面有一張特朗普與多名女性的合照。司法部官員確定照片中沒有愛潑斯坦的任何受害人，因而重新發布。而民主黨議員正在考慮彈劾司法部長邦迪以及副部長布蘭奇。

這張涉及特朗普的照片一度被刪除，引發外界揣測，質疑照片下架是否意在保護特朗普。布蘭奇周日公開為此解釋原因，指這件事與特朗普毫無關係。早已有數十張特朗普與愛潑斯坦同框的照片公諸於世，特朗普本人也曾表示，1990年代及2000年代初期確實與對方有社交往來。

愛潑斯坦檔案遭大量塗黑，引發爭議。美聯社
愛潑斯坦檔案遭大量塗黑，引發爭議。美聯社
愛潑斯坦檔案公布後，各界批評聲浪高漲，指責內容遭大幅刪減和塗黑。美聯社
愛潑斯坦檔案公布後，各界批評聲浪高漲，指責內容遭大幅刪減和塗黑。美聯社
司法部否認是為了保護特朗普而下架他的照片。路透社
司法部否認是為了保護特朗普而下架他的照片。路透社
民主黨呼籲彈劾司法部長邦迪。美聯社
民主黨呼籲彈劾司法部長邦迪。美聯社

涉特朗普與多名女性合照

布蘭奇隨後說，紐約一名法官已下令，只要有任何受害人或受害人權益團體，對司法部公布的資料提出疑慮，司法部就必須聽取相關意見。

他說：「不論我們原本不認為照片中的女性是受害人，或當時未掌握足以確認身分的資訊，只要有人提出疑慮，我們就會先將照片撤下並進行處理。」

淫媒文件大量塗黑 司法部：保護受害人

到周日，司法部表示，經審查後，確定沒有證據表明照片中出現了任何愛潑斯坦的受害人，因此已重新發布，未做任何修改或刪除。

但愛潑斯坦的受害人表達強烈不滿 ，指檔案多數頁面被塗黑掉、照片遭馬賽克處理。

布蘭奇則辯稱：「我們並沒有將有關特朗普的資料塗抹掉。」

民主黨國會議員指特朗普已經違反「應全面公開愛潑斯坦相關檔案」的法令要求。

民主黨籍眾議員拉斯金表示：「這一切都是為了掩蓋特朗普不願曝光的情事，無論是關於他自己、家人或朋友。」

要求彈刻邦迪呼聲高漲

加州民主黨眾議員卡納和肯塔基州共和黨眾議員馬西已共同發起一項法案，要求司法部全面公開聯邦調查局所有的愛潑斯坦案相關文件。

司法部公布塗黑文件，也引發網上及社交媒體的憤怒，要求彈劾邦迪並將其免職的呼聲已經開始高漲。

前眾議員阿馬什在X網站上寫道：「彈劾並罷免邦迪！」

暢銷書作家溫斯洛（Don Winslow）在X平台上擁有超過92萬粉絲，他也在周五寫道：「彈劾並罷免邦迪！」
 

