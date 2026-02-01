愛潑斯坦案｜莫迪被爆曾「唱歌跳舞」取悅特朗普 印方否認

超過300萬頁愛潑斯坦案（Jeffrey Epstein）文件近日被美國司法部公布，其中提到印度總理莫迪（Narendra Modi），稱其曾在2017年訪問以色列期間「唱歌跳舞」來取悅美國總統。對此，印度外交部1月31日作出回應，否認了文件中相關說法，稱這是愛潑斯坦「低劣的臆測」。

相關新聞：愛潑斯坦案｜美司法部最新文件曝光 安德魯王子跪趴女性不雅照流出

據彭博社報道，美國司法部當地時間1月30日發布的最新一批愛潑斯坦案文件中，有十多封郵件和通話記錄涉及印度政府和莫迪。在2017年7月發出的一封電子郵件中，愛潑斯坦稱，莫迪「聽從了建議」，前往以色列，從而討好美國總統。

這封電子郵件寫道：「印度總理莫迪採納了建議，在以色列唱歌跳舞，以此取悅美國總統。他們幾周前才見過面……這奏效了！」

莫迪曾在2017年6月25日至26日與美國總統特朗普會面，並在同年7月4至6日訪問以色列，成為首位到訪以色列的印度總理。愛潑斯坦的郵件似乎將這兩次訪問關聯了起來。《印度教徒報》稱，郵件公布的時機非常「敏感」，因為預計莫迪將在今年2月底對以色列進行第二次訪問。

這封郵件的收件人名為「Y·賈博爾」（Y.Jabor），尚不清楚其具體身份。印媒指出，從郵件中的其他信息來看，這名收件人是卡塔爾「有影響力的人士」，疑似與卡塔爾王室關係密切。愛潑斯坦在郵件中建議對方「積極對抗恐怖主義」，呼籲卡塔爾「停止爭吵和爭執」。

對於相關文件中披露的信息，印度外交部1月31日發表聲明，否認相關說法。

印度外交部稱：「我們看到所謂的愛潑斯坦檔案中有一封電子郵件，其中提到總理及其對以色列的訪問。除了莫迪總理2017年7月正式訪問以色列的事實之外，郵件中其他的暗示不過是一名被定罪的罪犯的低劣臆測，理應被徹底鄙視和駁回。」