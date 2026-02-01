施紀賢東京會晤高市早苗 邀請訪問英國 稱英日關係數十年最牢固

英國首相施紀賢（Keir Starmer）結束為期四天的中國訪問後，轉抵日本，與日本首相高市早苗在東京首相官邸會晤。施紀賢形容英日關係是「數十年來最為牢固」，並稱雙方在價值觀、貿易及安全領域有共同利益，將進一步加強合作。

雙方討論加強貿易與安全關係

兩國領袖會面約20分鐘，討論加強貿易與安全關係，包括提升防務合作及深化印太夥伴關係。施紀賢會後正式邀請高市訪問英國，但高市能否成行仍取決於2月8日的日本眾議院臨時選舉結果，其所屬自民黨正尋求重新執政。此次會晤亦正值區內局勢緊張，高市先前有關日本或可能捲入台海衝突的言論，引發北京不滿。

施紀賢表示，雙方一致認為須以「強硬與清晰立場」回應全球不穩定因素，並感謝高市在支持烏克蘭問題上展現「堅定的領導力」。他指出，英日兩國在自由及可預測貿易方面有明確共同利益，並計劃在關鍵礦產等重要供應鏈領域加強合作。

施紀賢邀請早市訪英

高市則表示，希望在21世紀複雜多變的國際局勢下，開創日英關係的新時代，並透露已獲邀稍後訪問施紀賢位於契克斯的官邸。雙方預計在防務合作方面深入交流，包括與意大利共同推進的三邊戰機研發計劃，以及聯合軍事演習等議題。

日本是全球第四大經濟體，也是英國在歐洲以外的主要投資來源國之一。分析指出，施紀賢此行意在平衡對華政策，改善與北京關係的同時，安撫日本及其他盟友，凸顯英國對區域安全風險的關注。日本學者認為，施紀賢在選舉前夕訪日，對高市選情有正面助益，高市先前就台灣問題的強硬表態雖引發中方反彈，但有助鞏固其國內支持度。

施紀賢與日本首相高市早苗在東京首相官邸會晤。路透社

此次東京行也標誌施紀賢東亞外交行程結束。英國政府表示，他此行促成中國下調威士忌關稅、向英國公民提供免簽待遇，並達成總值約22億英鎊的出口協議，中方亦同意解除對英國國會議員的制裁。

