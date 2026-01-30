施紀賢訪華｜中方降威士忌關稅至5%  擬對英公民免簽30日 重啟安全對話　

英國首相施紀賢近日訪華，據新華社報道，中英兩國在29日宣布達成一系列積極成果，涵蓋經貿、金融、氣候、安全及人文交流等多個領域。其中，中方將英國威士忌進口關稅由10%下調至5%，並積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策，容許免簽停留最長30日，被視為雙邊關係回暖的重要象徵。

中英簽署多項經貿金融合作文件

報道指，中英雙方同意致力發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，同意建立中英高級別氣候與自然夥伴關係，同時恢復舉行中英高級別安全對話。在經貿層面，兩國年內將舉辦新一輪戰略對話、經濟財金對話及經貿聯委會會議，進一步強化政策溝通與合作。

此外，雙方同意召開中英企業家委員會會議，加強雙向貿易及投資往來，並歡迎成立中英金融工作組，召開首次會議。中方亦支持中國銀行倫敦分行成為第二家在英人民幣清算行，並與英方共同舉辦中英保險論壇，深化金融市場合作。中方積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策，並將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。

在政治層面，中英原則同意恢復兩國立法機構的正常交往，中方歡迎有意願的英國議員訪華，親身了解中國實況。

報道指，施紀賢與國家主席習近平共同見證了雙方簽署經貿、農食、文化、市場監管、執法合作等領域12個政府間合作文件。另外，雙方還簽署了金融、衛生、傳媒、教育等領域多個合作文件。

英國首相府29日稍早發聲明指，中國已同意放寬對英國公民到訪中國的規定，容許免簽證入境30日，為雙邊人員往來及商務交流注入新動力。