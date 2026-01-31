施紀賢：中方解除制裁6名英國議員 冀習近平明年訪英出席G20

正訪問中國的英國首相施紀賢30日在上海接受訪問時透露，在與中國國家主席習近平會談後，中方已解除對6名英國現任議員的制裁，包括4名保守黨下議院議員及2名上議院議員，相關旅遊禁令及限制措施已不再適用。

英國廣播公司引述唐寧街消息指，英方將中方撤銷制裁視為施紀賢此行的重要外交成果之一，形容是訪華取得的「顯著勝利」。施紀賢亦指出，結果反映其主張與中國保持接觸、而非全面對立的路線是正確的，並表示希望習近平能在英國於2027年主辦二十國集團（G20）峰會期間訪問英國。

中國於2021年因人權等問題，對多名英國政界人士實施制裁，包括時任保守黨重量級人物、國會議員及上議院成員。相關人士當時被禁止入境中國內地、香港及澳門，其在華資產亦被凍結，中國公民和機構不得與其進行任何商業往來。

施紀賢在上海接受BBC專訪時表示，針對這批英國議員的所有限制措施已被解除，形容是雙方關係改善的實質一步，亦有助為未來中英在外交、經貿及多邊場合的合作「重開大門」。

施紀賢的訪華行程由北京轉到上海，繼續中國之行。