伊朗局勢 | 「林肯號」戰鬥群抵中東 倘白宮下令 日內可動武

美國中央司令部周一證實，「林肯號」航空母艦戰鬥群已經抵達中東，駛入中央司令部在西印度洋的轄區，以促進區域安全與穩定。《紐約時報》引述不願公開姓名的美國官員報道，若白宮下令打擊伊朗，理論上，在「一、兩天內」就能發起軍事行動。總統特朗普指出，由於伊朗局勢仍處於變化之中，他已派遣一支比美軍在委內瑞拉周邊海域規模更大的艦隊到中東地區，但同時認為伊朗確實希望達成協議。伊朗外交部發言人巴加埃則揚言，伊朗武裝力量將全力應對任何侵犯，作出令侵犯者「後悔」的回應。

特朗普周一接受美國阿克西奧斯（Axios）新聞網站訪問時說：「我們在伊朗邊上有一支龐大的艦隊，比在委內瑞拉的還大。」他同時表示，外交仍是選項之一，並稱伊朗方面「想達成協議」。

「林肯號」艦上戰機進行飛行訓練。美聯社

艦上部署多款戰鬥機。美聯社

艦上載有MH-60R海鷹多功能直升機。美聯社

特朗普指出，美軍在伊朗邊上有一支龐大的艦隊。路透社

特朗普：外交仍是選項 伊朗想達協議

該新聞網站引述知情人士報道，特朗普尚未作出最終決定。他本周可能會進行更多內部磋商，並聽取關於軍事選項的匯報。

美軍中央司令部同日在社交媒體上發消息證實，「林肯號」與3艘驅逐艦正部署到中東。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞部網站亦引述一名美國官員報道，該航母戰鬥群已經駛入中央司令部轄區。

部署各款戰鬥機及導彈防禦系統

報道說，該航母戰鬥群包括3艘導彈驅逐艦和F-35C型隱形戰鬥機、F/A-18E/F型戰鬥機、EA-18G電子戰飛機等航母艦載機。美軍還向中東地區增派F-15E戰鬥機、加油機和導彈防禦系統。

美國自去年8月以來在委內瑞拉附近加勒比海部署一支兩棲艦隊，並於11月部署「福特號」航母戰鬥群。今年1月3日，美軍對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委內瑞拉首都加拉加斯，抓捕委國總統馬杜羅及其妻子，並把他們押到美國受審。

伊朗外交部：要令侵犯者「後悔」

近期，伊朗多地發生反政府示威事件，造成數千人死亡。連日來，特朗普多次威脅進行軍事干預。伊朗外交部發言人巴加埃周一說，伊朗武裝力量將全力回應任何侵犯，令侵犯者「後悔」。

巴加埃在伊朗首都德黑蘭舉行的例行記者會上說，伊朗從不歡迎戰爭，也從不迴避外交與談判。他說：「掀翻並點燃談判桌的是美方，他們是勾結以色列這麼做的。」

巴加埃表示，伊朗在外交與談判上「真誠而認真」，同時在自我防衛上「嚴肅且堅定」，必須真正全力捍衛國家的根本與存續。

