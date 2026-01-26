另類真人版卓洛｜怪男手口並用帶3把刀周街行 涉違反槍刀法被捕

日本佐賀縣唐津市周日發生一宗離奇案件，一名男子以雙手與嘴巴拿着「三把刀」走在路上，被警方攔截時供稱「只是要去朋友家拿東西」。由於形跡可疑的，加上行為涉嫌違反《槍刀法》，被警方當場逮捕。



綜合日媒報導，周日上午8時40分許，途人報警表示在唐津市，看見「有個男人拿着刀走在路上」，姿勢奇特。警員隨即趕到，發現該名47歲的無業男子，雙手拿着2把刀，嘴裏也含着一把刀，模樣十分可疑。三把刀分別長13.5厘米、17.5厘米與18厘米。

日本網友笑稱卓洛出場畫面就是「疑犯照片」。 iStock示意圖

警方在一處停車場將他截停，並詢問動機，他表示「只是要去朋友家摘蔬菜」，極力否認有意持刀傷人。警方以涉嫌違反《槍刀法》將他逮捕，目前正在調查其精神狀態。

案件曝光後，意外在X平台掀起熱烈討論，關鍵詞「三把刀」（刃物3本）登上熱門趨勢。該名男子的奇怪舉動令人想起人氣動漫《海賊王》其中一個主要角色、三刀流劍客「卓洛」，稱他為「三刀流大叔」。有人質疑男子「有必要這樣風格去摘菜嗎？」「是海盜？」也有人認為各地不時傳出揮刀斬人的攻擊案，該男子的辯解實在太奇怪，令人無法信納。