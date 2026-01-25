Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅日龍鳳胎熊貓最後現身 逾10萬人預約道別超額24.6倍

即時國際
更新時間：14:56 2026-01-25 HKT
發佈時間：14:56 2026-01-25 HKT

日本媒體報道，最後兩隻在日本的中國大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，今日最後一次在日本公開亮相，27日回中國，吸引超過10萬人預約入動物園，見兩隻大熊貓最後一面，預約人數超額24.6倍，破了單日預約紀錄。

27日後再無大熊貓旅日

據日媒東京廣播公司報道，「曉曉」和「蕾蕾」是2021在東京上野動物園出生的龍鳳胎，是2024年9月返回中國的大貓熊「比力」和「仙女」的子女，牠們將於27日返回中國。

相關新聞：最後兩隻旅日大熊貓27日回國 東京冀再借新熊貓暫難成事

「曉曉」和「蕾蕾」25日是最後一天在東京上野動物園現身與觀眾見面，民眾爭相預約入場想與熊貓告別，導致有達10萬人以上預約，較一日入場上限4400人，超額24.6倍，破了單日預約的紀錄。而自1月14日以來，共有超31萬人預約希望在最後的幾天裡與大貓熊見面。

朝日電視報道，有未能抽中籤的民眾，即使未能入場也到了動物園外，只為以最近距離和「曉曉」和「蕾蕾」道別。

「曉曉」和「蕾蕾」離開後，日本便再沒有旅日的大熊貓。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
6小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
6小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
5小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
20小時前
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
19小時前
巴士安全帶懶人包︱乘客無扣安全帶最高罰$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
巴士安全帶懶人包︱乘客無扣安全帶最高罰$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
社會
7小時前