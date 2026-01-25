旅日龍鳳胎熊貓最後現身 逾10萬人預約道別超額24.6倍

日本媒體報道，最後兩隻在日本的中國大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，今日最後一次在日本公開亮相，27日回中國，吸引超過10萬人預約入動物園，見兩隻大熊貓最後一面，預約人數超額24.6倍，破了單日預約紀錄。

27日後再無大熊貓旅日

據日媒東京廣播公司報道，「曉曉」和「蕾蕾」是2021在東京上野動物園出生的龍鳳胎，是2024年9月返回中國的大貓熊「比力」和「仙女」的子女，牠們將於27日返回中國。

「曉曉」和「蕾蕾」25日是最後一天在東京上野動物園現身與觀眾見面，民眾爭相預約入場想與熊貓告別，導致有達10萬人以上預約，較一日入場上限4400人，超額24.6倍，破了單日預約的紀錄。而自1月14日以來，共有超31萬人預約希望在最後的幾天裡與大貓熊見面。

朝日電視報道，有未能抽中籤的民眾，即使未能入場也到了動物園外，只為以最近距離和「曉曉」和「蕾蕾」道別。

「曉曉」和「蕾蕾」離開後，日本便再沒有旅日的大熊貓。