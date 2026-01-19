最後兩隻旅日大熊貓27日回國 東京冀再借新熊貓暫難成事

共同社報道，東京都政府19日透露稱，將歸還中國的上野動物園（東京都台東區）龍鳳胎大熊貓「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性）27日將從日本啟程。東京都表示，兩頭大熊貓將於27日從動物園出發，在成田機場搭乘飛機前往中國。預計28日會抵達姐姐「香香」生活的中國的設施。

日本在1972年10月首次迎來大熊貓。隨著龍鳳胎返回中國，大熊貓這一深受民眾喜愛的「友好象徵」的身影將在日本消失。網上的參觀申請已經停止受理，最後參觀日為本月25日，抽籤倍率達到24.6倍。

龍鳳胎2021年出生，由於父母「力力」和「真真」是以繁殖研究目的出借給日本的，因此寶寶的所有權屬於中國。去年6月和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」的4只大熊貓歸還中國後，日本飼養的大熊貓只剩上野動物園的這對龍鳳胎。

東京都已宣佈本月下旬將把龍鳳胎歸還中國。鑒於首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令日中關係惡化，不清楚能否實現新的熊貓租借。