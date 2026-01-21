Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙列車遭倒塌護土牆壓中脫軌 車長當場死亡 至少20人傷

更新時間：07:28 2026-01-21 HKT
西班牙日前發生導致42人死亡的嚴重列車脫軌意外後，周二（20日）再發生列車脫軌事故。加泰羅尼亞自治區近郊，一列通勤列車行駛期間脫軌撞毀，造成一名列車司機死亡，至少20人受傷，其中4人傷勢嚴重。事故發生時，當地正遭受暴雨及強風侵襲。

牆身壓落駕駛室嚴重受損

綜合當地媒體及官方消息，事發於巴塞羅那以西約35公里的赫利達（Gelida）與聖薩杜爾尼達諾亞（Sant Sadurní d’Anoia）之間路段。該列屬於Rodalies系統的通勤列車，行駛期間路軌旁一幅護土牆突然倒塌，牆身壓落路軌導致列車出軌，車頭駕駛室嚴重受損，司機當場死亡。

西班牙列車遭倒塌護土牆壓中脫軌 車長當場死亡 至少20人傷。美聯社
緊急救援部門接報後派出11輛救護車及35支消防隊伍到場搜救，一度有乘客被困車廂，其後成功救出。消防部門表示，經全面搜索後，確認已無人被困列車內。傷者分別被送往多家醫院治理。

相關新聞：西班牙南部兩列高速列車出軌 至少39死 逾100人受傷

疑連場暴雨導致土壤鬆動

初步調查指出，近日連場暴雨導致土壤鬆動，擋土牆結構失穩，或是引發事故的主因。事發時，加泰羅尼亞及西班牙多個沿海與內陸地區正處於惡劣天氣警戒狀態，東北部亦出現暴雨及山區降雪。

此外，赫羅納省同日亦發生另一宗列車脫軌事故。受暴風雨影響，岩石滾落鐵軌，導致一列載有10名乘客的列車出軌，所幸未造成人員傷亡。

相關新聞：西班牙列車相撞增至39死全國哀悼三天　疑鐵軌接頭破裂肇禍

西班牙南部科爾多瓦省前日亦發生兩列高速列車脫軌相撞的重大事故，已造成至少42人死亡。

