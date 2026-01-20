Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙列車相撞增至39死全國哀悼三天　疑鐵軌接頭破裂肇禍

更新時間：14:28 2026-01-20 HKT
發佈時間：14:28 2026-01-20 HKT

西班牙南部科爾多瓦省發生嚴重高速列車脫軌事故，死亡人數增至40人、150餘人受傷。西班牙首相桑切斯宣布，將為事故遇難全國哀悼三日。路透社引述消息人士指，鐵軌接頭出現破裂和磨損，或導致今次意外的成因。

鐵軌接頭出現破裂和磨損

事故發生後，西班牙首相桑切斯、交通部長普恩特等官員前往現場視察，並取消原定參加瑞士達沃斯世界經濟論壇的行程。桑切斯強調，政府將以公開透明方式徹查事故原因，並在調查完成後立即公布相關信息。

警方及調查專家正持續分析現場鐵軌與列車殘骸，西班牙鐵路事故調查委員會（CIAF）也已展開全面調查。

路透社引述消息人士表示，根據初步調查，現場技術人員發現鐵軌接頭（fishplate）出現破裂和磨損，導致兩段鐵軌之間形成間隙，隨著列車經過，間隙不斷擴大。

知情人士表示，這一破損可能已存在一段時間，並可能成為確定事故原因的關鍵。Iryo列車為Frecciarossa 1000型，使用不到四年；事故地段的鐵路去年5月已完成全面翻新。西班牙國家鐵路公司Renfe總裁表示，目前難以確定事故原因，但已排除人為操作失誤。

事件發生在周日晚上，一列從馬拉加開往馬德里的Iryo高速列車在阿達穆斯附近脫軌，撞向對向列車，造成後者也脫軌並衝下路堤。列車共載有317名乘客，部分車廂側翻，多人被困，緊急救援隊伍迅速展開行動，傷者已送往多家醫院，其中12人仍在重症監護室。

