西班牙南部兩列高速列車出軌 至少39死 逾100人受傷
更新時間：16:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：04:41 2026-01-19 HKT
發佈時間：04:41 2026-01-19 HKT
西班牙南部發生兩列高速列車出軌事故，造成至少39人死亡，超過100人受傷，救援及調查工作仍在進行中。
列車脫軌與迎頭列車相撞
事故於當地時間約晚上8時發生，一列由馬拉加開往首都馬德里的高速列車，在行經科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）附近時脫軌，與相鄰行車線一列由馬德里開往西南部韋爾瓦省方向的高速列車迎面相撞，另一列車亦告出軌。
西班牙鐵路基礎設施管理局透過社交媒體表示，初步調查顯示，首列列車在進入道岔時出軌並侵入鄰線，最終釀成事故。安達盧西亞自治區緊急服務部門指出，事故發生後，安達盧西亞與馬德里之間的鐵路交通已全面中斷，大批救護車及應急人員正趕赴現場展開搜救。
當局表示，事故現場情況嚴重，部分車廂翻側變形，傷者已分送多間醫院治理。相關部門正就事故原因展開全面調查。
西班牙國家電視台報道，事發時一名該台記者正乘坐由馬拉加開往馬德里的列車，他形容列車最後兩節車廂「完全側翻」，多扇車窗被震碎。當局暫未公布事故原因，並表示將展開全面調查。
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT