馬克龍戴黑超批美國想控制歐洲　特朗普：不參加巴黎G7會議

近日在格陵蘭主權問題上與美國總統特朗普屢生磨擦的法國總統馬克龍，周二在瑞士出席世界經濟論壇期間，公開批評美國近年的貿易與外交政策，直言相關做法有分化及削弱歐洲之嫌。而在美國，特朗普表明不會前往巴黎出席明年由法國主辦的七國集團峰會。二人的齟齬持續升級。

馬克龍在達沃斯世界經濟論壇演說後向傳媒表示，自己並無計劃在達沃斯與特朗普會面。他指出，正因為重視主權與盟友承諾，法國決定參與在格陵蘭舉行的軍事演習，以示支持歐洲盟友丹麥，強調相關行動並非針對或威脅任何國家。

馬克龍周二在瑞士出席世界經濟論壇期間，公開批評美國近年的貿易與外交政策，直言相關做法有分化及削弱歐洲之嫌。美聯社

特朗普繼續向馬克龍顯示顏色，在白宮記者會上表明，明年不會前往巴黎參與七國集團會議。法新社

談及經貿議題，馬克龍直言美國近年在貿易協議及關稅問題上，與歐洲形成競爭態勢，部分安排損害歐洲出口利益，並要求歐方作出最大讓步，甚至被視為意在迫使歐洲讓步和屈服。他形容，美國不斷加徵關稅的做法「基本上不可接受」，尤其當關稅被用作挑戰領土主權的籌碼時，更令歐洲難以接受。

馬克龍又強調，歐盟不應屈服於強權政治，並透露歐方正研究是否啟動所謂「反脅迫工具」應對外部壓力。他表示，歐洲更重視尊重而非霸凌，信任科學而非陰謀論，亦堅持以法治取代暴力，呼籲國際社會共同維護穩定秩序。

另一方面，特朗普繼續向馬克龍顯示顏色，在白宮記者會上表明，明年不會前往巴黎參與七國集團會議。法國將於明年擔任七國集團輪值主席國，峰會預計於六月在法國東部城鎮埃維昂萊班舉行。

中國俄羅斯獲邀參與加沙「和平委員會」

近日馬克龍與特朗普關係緊張，包括特朗普牽頭成立主導加沙戰後事務的「和平委員會」開出一百萬美元「永久席位」的價碼，馬克龍率先表態拒絕參加。其後特朗普宣布，將對法國的葡萄酒和香檳加徵200%關稅。

據報道，中國和俄羅斯已收到美國方面的邀請。