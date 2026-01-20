特朗普發AI圖率萬斯登島 預告2026年美國旗插格陵蘭

美國總統特朗普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取。他在社交媒體上傳AI生成圖片，手拿美國國旗登上格陵蘭島，身後站著美國副總統萬斯和國務卿魯比奧，旁邊指示牌上寫著「格陵蘭島2026年成為美國領土」。

分析：或令北約分裂

路透社報道，特朗普意圖從北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥手中奪取格陵蘭主權的野心，從他的社群貼文與上傳的人工智能（AI）生成圖中表露無遺；此舉恐導致維繫西方安全數十年的北約同盟關係陷入分裂。



特朗普在白宮與歐洲領導人會面時，展板地圖上的加拿大、格陵蘭島和委內瑞拉均被美國國旗覆蓋。

特朗普與北約秘書長呂特通話後在自家社交平台真實社群（Truth Social）發文寫道：「格陵蘭對國家及世界安全至關重要。這點不容回頭，大家都同意！」

特朗普還上傳了多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統萬斯與國務卿魯比奧，作勢在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。

另一張則是特朗普與多位政治領袖談話，一旁則是一張加拿大與格陵蘭被劃入美國版圖的地圖。

此外，特朗普還公開了與法國總統馬克龍的私人訊息內容，包括馬克龍質疑他對格陵蘭的意圖。

特朗普先前已揚言對阻礙其計畫的國家施加關稅，將不惜對法國葡萄酒及香檳課徵200%的懲罰性關稅。