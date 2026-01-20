Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普發AI圖率萬斯登島 預告2026年美國旗插格陵蘭

即時國際
更新時間：22:21 2026-01-20 HKT
發佈時間：22:21 2026-01-20 HKT

美國總統特朗普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取。他在社交媒體上傳AI生成圖片，手拿美國國旗登上格陵蘭島，身後站著美國副總統萬斯和國務卿魯比奧，旁邊指示牌上寫著「格陵蘭島2026年成為美國領土」。

分析：或令北約分裂

 路透社報道，特朗普意圖從北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥手中奪取格陵蘭主權的野心，從他的社群貼文與上傳的人工智能（AI）生成圖中表露無遺；此舉恐導致維繫西方安全數十年的北約同盟關係陷入分裂。

相關新聞：抗議特朗普奪島野心 格陵蘭惡搞MAGA 「讓美國滾蛋」紅帽熱賣

特朗普在白宮與歐洲領導人會面時，展板地圖上的加拿大、格陵蘭島和委內瑞拉均被美國國旗覆蓋。
特朗普在白宮與歐洲領導人會面時，展板地圖上的加拿大、格陵蘭島和委內瑞拉均被美國國旗覆蓋。

特朗普與北約秘書長呂特通話後在自家社交平台真實社群（Truth Social）發文寫道：「格陵蘭對國家及世界安全至關重要。這點不容回頭，大家都同意！」

特朗普還上傳了多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統萬斯與國務卿魯比奧，作勢在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。

另一張則是特朗普與多位政治領袖談話，一旁則是一張加拿大與格陵蘭被劃入美國版圖的地圖。

此外，特朗普還公開了與法國總統馬克龍的私人訊息內容，包括馬克龍質疑他對格陵蘭的意圖。

特朗普先前已揚言對阻礙其計畫的國家施加關稅，將不惜對法國葡萄酒及香檳課徵200%的懲罰性關稅。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前