抗議特朗普奪島野心 格陵蘭惡搞MAGA 「讓美國滾蛋」紅帽熱賣

更新時間：12:07 2026-01-20 HKT
美國總統特朗普多次誓言要拿下格陵蘭，意外催生一款爆紅的「讓美國滾蛋（Make America Go Away）」紅帽，這款抗議商品的訂單如雪片飛來。而諷刺的是，數量最多的買家，竟然是美國人自己。

據財經媒體《Business Insider》報道，格陵蘭一個團體為了抗議特朗普的併吞威脅，推出模仿特朗普招牌「讓美國再次偉大（MAGA）」的紅色棒球帽，但上面的白字卻改成「讓美國滾蛋（Make America Go Away）」。

這款紅帽的側面刻有「讓美國滾蛋（Make America Go Away）」的字樣。美聯社
格陵蘭一個組1惡搞MAGA風格紅帽，字句變成 「讓美國滾蛋」。法新社
這款帽子印有「Nu det NUUK」字樣的設計，意指「到此為止」。法新社
最大買家是美國人

這款抗議帽由「格陵蘭支援（Greenland Support）」組織創辦人舍特（Victor Schott）設計。他表示，這不僅是為了抗議，更是為了做公益，所有利潤都將捐給格陵蘭兒童慈善機構。

舍特透露，網站上線一個月以來，每周都賣出數百頂，而過去幾天，來自美國的訂單有50筆，其次才是丹麥（45筆），德國、愛爾蘭、英國與瑞典則各有約20筆，顯示許多美國民眾也對特朗普的強買強賣感到不以為然。

多款MAGA變體商品爆紅

舍特強調，這個設計並非針對美國人民，而是拒絕特朗普那種試圖接管格陵蘭的外交風格，「我們希望的是『特朗普式的美國（The Donald Trump America）』離我們遠一點」。

除了這款帽子，該網站還販售印有「Nu det NUUK」字樣的設計，這是玩弄丹麥語「受夠了（Nu er det nok）」與格陵蘭首府「努克（Nuuk）」的諧音梗，意指「到此為止」。

隨著特朗普作出關稅與購地威脅，網上也出現了各種惡搞MAGA的變體商品，包括「讓美國再次變回同志（Make America Gay Again）」、「讓北約再次偉大（Make NATO Great Again）」以及「讓美國再次正常（Make America Normal Again）」等標語的帽子，近期都在各大網拍平台熱銷，成為反對者宣洩不滿的渠道。

