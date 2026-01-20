格陵蘭之爭︱傳特朗普密謀B計畫 擬提99年租約兼送美公民身份

據報美國總統特朗普已指示團隊準備多項針對格陵蘭的提議，計劃在本周的達沃斯世界經濟論壇上向歐洲盟友攤牌。據悉，除了直接購買，美方正考慮私下提出的B計畫，包括簽署一份長達99年的長期租約，甚至賦予格陵蘭人「準美國公民」的待遇。

出席瑞士經濟論壇 向歐盟友攤牌

世界經濟論壇年會周一（19日）在瑞士達沃斯揭幕，美、加、法、德多國領袖與會，特朗普預定周三（21日）抵埗，並發表演說，瑞士政府將以最高規格投入保安工作。

根據《基輔郵報》引述2名知情人士報道，特朗雖然在公開場合排除了單純租借格陵蘭的可能性，但私下態度其實相當靈活。

消息指出，為了降低歐洲國家的強烈反彈，特朗普團隊正醞釀一項99年租約的方案，試圖在不直接併吞的法律爭議下，取得對這座北極資源豐富島嶼的控制權。

考慮提「波多黎各選項」

此外，特朗普也考慮提出「波多黎各選項」。在該架構下，格陵蘭約5.6萬名居民將獲得美國公民身份，享有完整的雙邊貿易與入境特權，且除非移居美國本土，否則可免繳美國所得稅。一名西方外交官指出，特朗普政府試圖將此包裝成能帶來繁榮的「大禮包」，作為吸引格陵蘭人的甜頭。

瑞士與美合作確保特朗普行程安全

依照世界經濟論壇安排，特朗普專機將於周三降落蘇黎世機場，隨後轉搭直升機前往達沃斯，並於當天下午發表演說。瑞士警方將與美方密切合作，確保特朗普行程安全。

為避免特朗普行蹤遭掌握，一支從德國拉姆施坦美軍基地（Ramstein）起飛的直升機編隊已提前抵達瑞士。特朗普抵達當天，多架直升機將同時升空前往達沃斯，以混淆視線，增加安全性。

瑞士民眾對美國總統與會的觀感兩極，上周起各地已有不同大小的抗議行動。瑞士央行旁廣場周一聚集數千民眾，現場也有美國民眾參加遊行，表達反特朗普與反經濟論壇立場。

