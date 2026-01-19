西班牙南部兩列高速列車出軌 至少五死 多人受傷及被困

西班牙南部發生兩列高速列車出軌事故，造成至少五人死亡，另有多名乘客受傷，有人被困車內。

事故於當地時間約晚上8時發生，一列由馬拉加開往首都馬德里的高速列車，在行經科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）附近時脫軌，與相鄰行車線一列由馬德里開往西南部韋爾瓦省方向的高速列車迎面相撞，另一列車亦告出軌。

西班牙鐵路基礎設施管理局透過社交媒體表示，初步調查顯示，首列列車在進入道岔時出軌並侵入鄰線，最終釀成事故。安達盧西亞自治區緊急服務部門指出，事故發生後，安達盧西亞與馬德里之間的鐵路交通已全面中斷，大批救護車及應急人員正趕赴現場展開搜救。

西班牙國家電視台報道，事發時一名該台記者正乘坐由馬拉加開往馬德里的列車，他形容列車最後兩節車廂「完全側翻」，多扇車窗被震碎。當局暫未公布事故原因，並表示將展開全面調查。