格陵蘭之爭︱據報歐盟擬對美國徵1,080億美元報復關稅 回應特朗普關稅威脅

《金融時報》周日報道，歐洲各國可能對美國輸歐商品徵收約930億歐元（約1,077億美元）關稅，或限制美國企業進入歐盟市場，以回應美國總統特朗普對歐洲多國因格陵蘭問題而徵收關稅。

報道指，歐洲正在制定相關報復措施，將在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇中，提升領導人在與特朗普會談時的籌碼。金融時報引述參與會議籌備的官員表示，這些旨在增加歐洲在討論格陵蘭安全與貿易議題時的談判力量。

另外，北約秘書長魯特（Mark Rutte）周日表示，他已就格陵蘭及北極地區的安全形勢與美國總統特朗普進行討論。魯特在社交平台X發文說：「我們將繼續推進相關工作，我期待本周稍後在達沃斯再次會面特朗普。」

相關新聞：格陵蘭之爭︱應對特朗普加徵關稅 歐盟大使召開緊急會議

特朗普早前在社交媒體宣布，自2月1日起，將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭輸美商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國取得格陵蘭島。