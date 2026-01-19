智利南部山林大火 總統宣布兩區進入災難狀態 至少16死2萬人疏散

智利南部山火持續蔓延，總統博里奇周日凌晨宣布，南部紐布萊（Ñuble）及比奧比奧（Bío Bío）兩個大區進入「災難狀態」。大火至今已造成至少16人死亡，約2萬名居民緊急疏散。

全國仍有24宗活躍山火

智利國家森林管理公司（CONAF）表示，截至周日上午，全國仍有24宗活躍山火，其中以距離首都聖地亞哥約500公里的紐布萊及比奧比奧兩區火勢最為嚴重，政府已在當地宣布緊急狀態。

總統博里奇在社交平台X表示，鑑於山火形勢嚴峻，政府決定宣布災難狀態，並動用一切可用資源應對。

智利安全部長科爾德羅周日上午向傳媒表示，比奧比奧地區已確認15人喪生，加上政府早前證實紐布萊一宗死亡個案，令死亡人數增至16人。當局未有排除死亡人數進一步上升的可能。

至少250間房屋被燒毀

當局指出，兩個受災地區至今已有近8,500公頃土地被焚毀，多個社區面臨威脅，政府已下令居民撤離。智利國家災害預防及應變機構（Senapred）表示，已有近2萬人被疏散，至少250間房屋被燒毀。

當局稱，強風及高溫等不利天氣助長火勢蔓延，亦令消防人員的撲救工作更加困難。智利多地正發出極端高溫警告，預料由聖地亞哥至比奧比奧一帶，未來一兩日氣溫或高達攝氏38度。

智利與鄰國阿根廷今年初均出現持續熱浪及極端高溫天氣。阿根廷南部巴塔哥尼亞地區本月較早前亦爆發嚴重山火，造成廣泛破壞，凸顯南美洲多地正面臨極端氣候帶來的災害風險。