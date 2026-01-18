Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙｜16天搗14據點 拘捕162疑犯包括50名中國人

即時國際
更新時間：10:39 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:38 2026-01-18 HKT

陳志及黃繼茂等電騙集團頭目落網後，柬埔寨持續打擊電信網絡詐騙。該國打擊網絡詐騙委員會秘書處17日通報稱，自今年1月1日至16日，共清剿14處電騙據點，累計拘捕嫌疑人162人，涉案人員來自多個國家和地區，當中包括50名中國人。

相關新聞：柬埔寨電詐︱多名中國公民失蹤 中方促柬國提高營救效率

金邊警方於1月16日拘捕涉嫌從事網絡詐騙外籍人員共75人。柬中時報
相關新聞：陳志2.0︱柬埔寨電詐「皇樂園區」老闆黃繼茂被捕 曾被封「勳爵」

通報指出，金邊警方於1月16日展開電騙清剿行動，在兩處地點同步執法，成功拘捕涉嫌從事網絡詐騙及非法居留的外籍人員共75人，其中一處行動地點位於瑪卡拉區的「Seven Haven」酒店，警方當場拘捕39人，包括巴基斯坦籍26人、印度籍11人及孟加拉國籍2人；另一處地點為森速區的C8旅館，拘捕36人，其中印度籍25人（含女性4人），孟加拉國籍11人。

金邊警方於1月16日拘捕涉嫌從事網絡詐騙外籍人員共75人。柬中時報
相關新聞：陳志被捕︱公安部敦促太子集團在逃疑犯自首 2月15日前可從輕或減輕處罰

通報稱，在過去一周（1月11日至16日）內，共查處4處據點，其中金邊市2處、馬德望省2處，累計拘捕嫌疑人123人。被拘人員包括中國籍46人（女性4人）、老撾籍1人、印度籍36人（女性4人）、孟加拉國籍13人及巴基斯坦籍27人。

此外，自1月初以來（1月1日至16日），執法部門已在金邊市、馬德望省及暹粒省等地查處14處涉詐窩點，拘捕嫌疑人162人，分別為中國籍50人、韓國籍32人、老撾籍1人、印度籍36人（女性4人）、孟加拉國籍13人、巴基斯坦籍27人及尼泊爾籍3人。其中，3名尼泊爾籍人員的案件已進入司法程序，暹粒省初級法院已簽發羈押令，案件正依法審理。

