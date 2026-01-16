陳志2.0︱柬埔寨電詐「皇樂園區」老闆黃繼茂被捕 曾被封「勳爵」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

繼拘捕「電詐大王」陳志並將他遣返中國，《柬中時報》報道，柬埔寨警方近日再逮捕一名電詐犯罪頭目黃繼茂。黃繼茂曾被封為「勳爵」，是臭名昭著的電詐園區「皇樂園區」的老闆。

金邊市初級法院調查法官謝維瓦達納周四裁定，對黃繼茂實施羁押，並將其暫押於金邊市白梳監獄，等待進一步司法審理。

柬埔寨電詐園區「皇樂園區」老闆黃繼茂被捕。《柬中時報》
黃繼茂為西港一處大型綜合園區「皇樂園區」業主。《柬時時報》
柬埔寨內政部長蘇速卡會見來訪的中國公安部部長助理劉忠義。《柬中時報》
黃繼茂現年50歲，爲柬埔寨華裔，柬文名爲（Li Kuong），曾擁有「勳爵」頭銜。爲西哈努克省一處大型綜合園區「皇樂園區」的業主，並曾擔任西港賭場協會會長，涉足房地産、賭場、酒店及建築等多個行業。

外媒揭園區虐待人員

BBC曾經報道，皇樂園區內的恐怖虐待和嚴苛環境廣為人知。在2022年6月，一名名為米立俊的中國男子在皇樂園區內病倒，沒有獲得治療，被遺棄在高速公路邊。

《柬中時報》收到法院文件顯示，檢察官指控黃繼茂爲有組織網絡詐騙犯罪活動的重要策劃者和實施者，涉嫌非法招募人員實施剝削行爲、加重情節詐騙罪及洗錢罪。相關犯罪行爲被指自2019年至今發生在柬埔寨境內及其他地區，涉嫌違反《刑法》第377條、第380條，以及《反洗錢和反恐融資法》第38條等相關法律規定。

調查還發現，嫌疑人涉嫌利用賭場及酒店等場所，長期非法拘禁人員從事網絡詐騙活動，並在相關犯罪網絡中處於核心控制地位。

柬總理：打擊電詐提升國家形象

在中方和國際社會壓力之下，柬埔寨總理洪瑪耐表態，政府將打擊電信詐騙犯罪列爲「重中之重」的工作，並持續推出嚴厲和果斷的執法行動，徹底鏟除這一社會毒瘤，全面提升柬埔寨的國家形象與國際聲譽

柬埔寨副總理兼內政部長蘇速卡周四（15日）會見來訪的中國公安部部長助理劉忠義時表示，柬埔寨將繼續與中國及其他國家深化執法合作，持續加大打擊力度，堅決鏟除電信詐騙等跨國犯罪活動。

劉忠義對柬方在打擊電信詐騙犯罪展現出的堅定立場和舉措表示高度贊賞。他表示，柬埔寨政府持續加強執法、嚴厲打擊電詐犯罪，充分體現了柬方的堅定決心，此舉將有助提升柬埔寨的國際形象，並對經濟社會發展産生積極推動作用。

