柬埔寨電詐︱多名中國公民失蹤 中方促柬國提高營救效率

大國外交
更新時間：14:40 2026-01-17 HKT
發佈時間：14:40 2026-01-17 HKT

柬埔寨當局近日大力加擊電騙集團，先後拘捕知名頭目如陳志及黃繼茂等，但卻接連發生多中國公民在該國失聯及失蹤事件，中國駐柬大使汪文斌就事件分別約見柬埔寨副首相兼內政大臣韶索卡、副首相兼外交大臣布拉索昆。

相關新聞：陳志2.0︱柬埔寨電詐「皇樂園區」老闆黃繼茂被捕 曾被封「勳爵」

「電詐之王」陳志被遣返中國受審。公安部
「電詐之王」陳志被遣返中國受審。公安部
黃繼茂為西港一處大型綜合園區「皇樂園中區」業主。《柬中時報》
黃繼茂為西港一處大型綜合園區「皇樂園中區」業主。《柬中時報》

中國駐柬埔寨大使館今日（17日）發文， 汪文斌表示，近期發生多宗中國公民在柬失聯、失蹤等案件，中方對此高度關注。在柬涉中國公民惡性案件大都與網絡詐騙密切相關，相關案件頻發與中柬傳統友誼不符，對中柬深化互利合作構成嚴重障礙。

中方高度重視保護在柬中國公民安全及合法權益，敦促柬方採取切實措施嚴打針對中國公民的非法拘禁、暴力傷害等犯罪行為及網絡詐騙活動，提高營救效率，確保在柬中國公民安全。

相關新聞：陳志被捕︱或被判無期徒刑？ 受害人能否追討損失關鍵……

柬方表示，柬政府將重拳出擊打擊網絡詐騙和針對中國公民的犯罪活動，切實維護在柬中國公民安全。

