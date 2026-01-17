關稅戰2.0︱特朗普未重創全球經濟？ 哈佛專家：「白蟻效應」︱分析

特朗普於2024年1月再度入主白宮，上任以後大刀闊斧推進美國優先議程，當中發動關稅戰2.0震撼全球，聲言讓美國製造業工作回流，並鼓勵國內消費。惟一年過去，全球經濟並未如預期般崩盤，究竟特朗普是否成功打響如意算盤，而世界經濟是否未受其關稅主張影響。有分析形容特朗普關稅主張，正出現「白蟻效應」。



台灣中時新聞報引述哈佛大學甘迺迪學院教授勞倫斯（Robert Lawrence）在《時代雜誌》的刊文指出，特朗普當初推動關稅時，多數預測指出，其關稅政策將推升通賬、壓低薪資、進一步拖累美國製造業，並削弱股市表現。許多經濟學家也警告，美國可能陷入衰退，而全球化進程將隨之倒退。

僅中國用稀土反制

勞倫斯分析，問題不在於關稅是否具破壞性，而在於其衝擊被拉長、分散到更長的時間軸上。目前，低度的報復性反制，以及人工智能投資的高成長，正暫時抵銷關稅帶來的負面影響。



儘管美國是全球最大經濟體，但其在全球商品進口中僅佔13%，出口佔比更只有9%。這樣的結構，使得特朗普在全球推動的貿易制裁對象，實際上得以在相當程度上承受、甚至消化美國動盪的貿易政策。此外，許多經濟學家原本擔心的強烈反制浪潮，最終也未全面出現。除了北京以稀土作為反制手段外，幾乎沒有國家能有效回擊美國的關稅措施。特朗普在壓制即時反彈方面，顯得異常幸運。



透過北約對歐盟的安全角色，以及在「核保護傘」架構下為日本與南韓提供國安保障。最終，特朗普仍迫使多數國家接受約15%的表面關稅水準。

特朗普要求「進貢式」投資

然而，美國經濟停滯與製造業衰退的跡象明顯。這正是特朗普經濟政策所造成的後果。



特朗普的關稅政策與對外要求「進貢式」投資，正在各國之間滋生對美國的不滿，並削弱其戰略影響力，因為其他國家正逐步尋找替代市場與新的領導中心。但這些調整本身是長期且漸進的，也讓負面經濟與政治後果短期內不易顯現。其關稅政策，如同在全球貿易體系的木樑中埋下白蟻，不易察覺，卻極可能隨著時間推移，讓整個結構逐步崩塌。