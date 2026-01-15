土耳其航空班機驚傳炸彈威脅 西法軍機急護航

土耳其航空（Turkish Airlines）一個載有155人的班機，周四（15日）從伊斯坦堡起飛後傳出不明威脅事件，要在西班牙巴塞隆拿緊急降落，西班牙警方正在調查此事。據西班牙媒體報道，該航班接獲「機上有炸彈」的威脅，有可能是惡作劇。

綜合外媒報道，涉事航班編號TK1853，機型為空中巴士A321，機上有148名乘客與7名機組員。飛機從伊斯坦堡起飛，原訂西班牙時間周四上午11時抵達巴塞隆拿。警方接獲「恐怖威脅」通報後，航機緊急降落在巴塞隆拿普拉特機場（El Prat airport），西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）派員包圍飛機，乘客與機組員緊急疏散。

多個消息來源透露，飛機於上午約10時沿着意大利地中海岸上空飛行，期間接獲炸彈威脅。機長把應答代號設為代表緊急狀態的7700，隨後法國、西班牙出動戰機監控與目視護航。消息稱，事源於機上一名乘客用手機發送短訊，聲稱機上有爆炸裝置，另一名乘客看到短訊內容之後立即通報機組員。

西班牙警方起初判定警報可信，並依照既定流程部署2架戰機護航。法國南部上空當天也傳出音爆聲響，應是法軍戰鬥機緊急升空所致。

航班降落前在巴塞隆拿機場2號跑道近海上空盤旋好幾圈，約20分鐘，降落後轉移至遠離主跑道的停機坪，由警方與拆彈專家登機檢查。當局雖尚未公布細節，但據悉機場已徹底搜查所有旅客與行李，尚未發現爆裂物。

消息人士透露，炸彈訊息有可能是誤報。為求謹慎，除了國民警衛隊，其他緊急部門如消防隊、加泰隆尼亞警方與機場服務單位也待命，以備不時之需。機上旅客已送抵航廈禁區內的緊急指揮中心接受證照查驗，以防非法入境。