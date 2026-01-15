馬斯克Grok爆AI不雅照爭議 X平台推新措施「補鑊」

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下X平台AI開發的聊天機械人Grok因涉及生成女性與兒童的不雅圖片，引發全球爭議。X平台當地14日宣布，將收緊Grok圖像生成能力，並引入技術措施，防止編輯非自原裸露及兒童性虐待材料（CSAM），新措施適用於所有用家，不論是否為付費會員。

措施適用於所有用家

X平台當天發表聲明稱，對於任何形式涉及未成年人性侵害及未經當事人同意的裸露內容等，X平台實施「零容忍」政策，並將採取措施清除相關違規內容，對違反平台規則的賬號作出相應處置。

此外，X表示，現在對所有用戶實施地理封鎖，在法律禁止的司法管轄區內，禁止通過Grok賬戶及X平台上的Grok功能生成真實人物穿着比堅尼、內衣或類似服裝的圖像。



所有在X上發布的人工智能（AI）提示和生成內容必須嚴格遵守X規則。無論內容是如何創建的，或用戶是免費還是付費訂閱者，安全團隊將全天候工作，增加額外安全防護，迅速果斷地刪除違規和非法內容，在適當情況下永久封禁相關賬戶，並在必要時與當地政府和執法機構合作。

此前，美國加利福尼亞州總檢察長邦塔（Rob Bonta）的辦公室發布聲明，宣布已就Grok涉嫌生成並傳播違規內容展開調查。



邦塔在聲明中說，近期大量舉報稱Grok被用於生成涉及女性和未成年人的不雅、色情圖像，並在未經當事人知情或同意的情況下在互聯網上傳播，這類行為「令人震驚」，其辦公室將調查Grok是否以及如何違反相關法律，並敦促X平台立即採取措施，防止類似內容繼續擴散。

Grok由馬斯克旗下的AI公司xAI開發，內置於馬斯克擁有的X平台。近日，因其AI圖片生成功能，允許用戶透過簡單指令，便能將女性及兒童照片色情化（包括以數碼技術除下他們的衣服），引發全球譴責。印尼政府10日暫時封鎖Grok，馬來西亞翌日跟進。歐盟、英國、印度、法國等地也正加強對Grok的審查。

馬斯克早前社交平台上表示，自己「未得悉Grok有生成任何未成年人的裸露影像」。他又曾批評英國政府法西斯（Fascist）及打壓言論自由。

