格陵蘭之爭︱丹麥增派軍力部署　國防大臣：未來或有其他國家參與

丹麥廣播公司昨日報道，丹麥軍方開始向格陵蘭島運送軍事物資並派出先遣分隊，為後續可能的更大規模兵力部署做準備。

此次派出的先遣分隊，其任務包括提前打通後勤通道、完善駐紮條件，為後續主力部隊的進駐提供保障。

先遣分隊包括來自陸軍的士兵，以加強丹麥在格陵蘭的軍事存在。此舉發生在美國總統特朗普併吞陵蘭的言論持續升溫、對丹麥在當地的防務能力提出批評之際。丹麥國防大臣波爾森周二提及將推進在格陵蘭「更大規模、更加常態化」的軍事存在，並表示未來還可能有其他國家參與。

丹麥外交大臣拉斯穆森與格陵蘭島自治政府外交部長莫茨費爾特，定於周三在華盛頓與美國副總統萬斯和國務卿魯比奧會談。分析員指會議目標是緩和危機，找到一條外交途徑來滿足美國的要求。

特朗普昨日再次表示美國需要得到格陵蘭，稱這對美國正在建設的「金穹」導彈防禦系統至關重要。法國外長巴羅則說，法國將於2月6日在格陵蘭島開設領事館，說這表明法國希望「在丹麥這一領土上，從各個層面強化自身存在」。