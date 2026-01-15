特朗普巡視車廠遭斥「孌童癖保護者」 發怒爆粗豎中指 白宮：適當回應

美國總統特朗普的作風再次引發爭議。周二（13日）他在密西根州視察福特（Ford）汽車工廠期間，與一名現場工人爆發激烈口角。面對工人的當眾羞辱，特朗普情緒失控，不僅兩度以粗口回擊，更罕有地在鏡頭前向對方豎起中指。白宮事後力撐特朗普，形容其行為是針對「瘋子」的適當回應。

影射與愛潑斯坦案有關 特朗普怒火中燒

事發於迪爾伯恩（Dearborn）的福特F-150工廠。根據《華盛頓郵報》獲取的現場影片顯示，當特朗普在廠房上方巡視時，下方一名工人TJ Sabula突然朝他聲嘶力竭大喊「戀童癖保護者（Pedophile protector）」。

有關指控顯然觸及特朗普的政治痛穴，暗諷其政府在處理已故「富豪淫媒」愛潑斯坦相關解密檔案及刑事調查時涉嫌掩飾。影片拍到，特朗普隨即指向該名工人，疑似連續噴出兩次「f--k you」髒話，並豎起中指回敬，隨後才在隨扈陪同下揮手離開現場。

涉事工人遭停職調查

事件迅速升溫，白宮通訊主任隨後證實影片內容屬實，但立場極為強硬。白宮方面將該名工人定性為「在極度憤怒中瘋狂咆哮的瘋子」，並反指總統當時給出了「適當且明確的回應」，無意為舉動道歉。

另一方面，涉事工人TJ Sabula透露，他目前已因事件被廠方停職並接受調查。儘管生計受威脅，他受訪時仍堅持立場，對公開讓特朗普難堪表示「毫無遺憾」，並指自己已成為「政治報復的目標」。

根據美媒報道，特朗普過去與愛潑斯坦曾有交情，雖然他至今未被指控參與任何相關犯罪，但隨着近期國會重啟愛普斯坦案的調查，加上前總統克林頓夫婦拒絕作證等事件，令這宗陳年醜聞再次成為大選後的政壇焦點。