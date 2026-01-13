尹錫悅戒嚴︱檢方指違憲動員軍隊致騷亂 求處前總統尹錫悅死刑

南韓前總統尹錫悅，因2024年底戒嚴失敗事件，13日遭特別檢察組，以違憲動員軍隊及警察戒嚴，引發騷亂為由，向法院要求對正遭羈押的尹錫悅判處死刑。

中央社引述南韓媒體報道，指2024年12月，時任總統的尹錫悅突然宣佈戒嚴，事敗落台後，因涉嫌「內亂首謀罪」遭羈押起訴。



根據起訴內容，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂。

被羈押的尹錫悅抵達法院受審。路透社



韓媒inews24報道，結案辯論今天於首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行，審理對象包括尹錫悅及前國防部長金龍顯在內8名被告。

檢方表示，「身為時任總統的被告尹錫悅，以及國防部長金龍顯等人，完全不顧國民將承受的痛苦，為了滿足自身的權力慾望、壟斷權力並實現長期執政，在未履行任何法律程序的情況下，將憲政秩序內的政治活動抹黑為反國家行為，宣布緊急戒嚴，企圖中止國會行使權限、逮捕反對勢力、控制批判性媒體，並以所謂『選舉舞弊』為藉口，動用軍警強行介入並侵害中央選舉管理委員會職能。」



檢方表示，本案性質極其惡劣，「必須比對前總統全斗煥、盧泰愚的審判更加嚴厲地加以制裁」，因此向法院求處尹錫悅死刑。

南韓歷史上，只有全斗煥因1980年光州事件動用軍隊鎮壓市民示威、涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑。尹錫悅則是南韓第2位被求處死刑的前總統。