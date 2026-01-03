Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉嫌湮滅證據 尹錫悅第3次遭批捕 羈押期限再延長6個月

即時國際
更新時間：13:43 2026-01-03 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-03 HKT

南韓前總統尹錫悅周五（2日）以涉嫌向平壤投放無人機為由被法院批捕，延長他因2024年試圖實施戒嚴而被控相關罪名的羈押時間6個月。尹錫悅已被羈押數月，目前正面臨多項刑事審訊。

去年1月，尹錫悅因拒捕數周，並動用總統保安人員阻撓執法，最終被拘留，成為南韓首位在任內遭羈押的總統。

尹錫悅羈押期限再延長6個月。路透社
首位在任內遭羈押總統

據負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）和法院消息，首爾中央地方法院刑事案件第36合議庭周五對尹錫悅簽發了逮捕令，令尹錫悅迄今以不同嫌疑共3次被捕。

首爾中央地方法院官員說：「考量他可能湮滅證據，因此發出逮捕令。」

尹錫悅去年1月26日以涉嫌帶頭發動內亂為由被檢方逮捕起訴，但於3月8日獲釋。他同年7月以涉嫌濫用職權罪、動用特殊手段妨礙執行公務罪等為由被獨檢組逮捕，後於同月19日被起訴。

涉下令向平壤投放無人機

在此情況下，獨檢組於去年11月10日以違反一般利敵罪為由，向法院提請批捕尹錫悅和前防長金龍顯等。獨檢組指控，尹錫悅2024年10月下令向平壤投放無人機，故意營造兩韓軍事緊張氛圍，並企圖將其當作發布戒嚴令的藉口。為此，法院當天以存在毀滅證據的可能性為由批捕尹錫悅。金龍顯等相關人員於去年12月24日被批捕。

尹錫悅原定於本月18日獲釋，但由於法院周五對其簽發逮捕令，其羈押期限再延長6個月。

