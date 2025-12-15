尹錫悅戒嚴 | 最終調查報告：為清除異己 早在2年前部署戒嚴 圖挑釁北韓

南韓負責調查去年底戒嚴事件的獨立檢察組周一發表針對去年12月3日戒嚴相關的內亂、外患案件的最終調查結果，指前總統尹錫悅為清除異己，獨攬大權，早在2023年10月之前就開始為實旇戒嚴布局，過程中還試圖挑釁北韓，圖引誘北韓進行武裝活動以作為戒嚴理由。

以獨攬大權為目的實施戒嚴

最終調查結果指出，尹錫悅將反對自己的人士定性為「反國家勢力」，以清除異己，透過軍隊掌握司法權、立法權，將司法、立法、行政權力都收歸己有為目的，實施緊急戒嚴。而尹錫悅開始準備戒嚴的時間點在2023年10月之前，不僅在就任總統初期就曾多次提及緊急權力，更從2023年就進行檯面下的準備工作。

尹錫悅去年12月宣布實施戒嚴令。路透社

南韓負責調查去年底戒嚴事件的特檢組周一發表針對去年12月3日戒嚴相關的內亂、外患案件的最終調查結果。美聯社

負責偵辦內亂叛國案的獨立檢察官趙垠奭公佈偵辦結果。美聯社

根據調查，尹錫悅早在2022年11月25日國民力量黨高層晚餐的場合表示：「我擁有緊急權力，就算我會被槍斃，也要清掃一切。」

獨檢組還取得過去政府高層陳述，稱尹錫悅在2022年7到8月間，就曾提到在國會大選前後進行戒嚴的計畫。

圖誘朝發動武裝活動

去年10月，尹錫悅在軍方人士案塵埃落定前，開始考慮實施緊急戒嚴的時間點，獨檢組認為尹錫悅此時就已經開始為戒嚴布局，包括將在戒嚴時的核心人物、前國軍防諜司令官呂寅兄與前陸軍參謀總長朴安洙等部署在「前線」。

為了取得合理的戒嚴理由，尹錫悅試圖以異常軍事作戰誘導北韓發動武裝活動。

獨檢組在呂寅兄的手機中發現關於「必須出現戰時或警察力量無法控制的狀況」等筆記。之後，軍方利用無人機散布傳單來挑釁北韓，但因北韓沒有採取實質軍事措施而計畫失敗。

筆記內容：美國協助、事前通報

此外，獨檢組在涉嫌參與戒嚴相關準備的前情報司令官盧相元筆記中，發現「美國協助、美國事前通報」等內容；前國家情報院院長趙太庸原本也安排在宣布戒嚴的翌日赴美，與美國中央情報局（CIA）內定局長會面。

獨檢組認為，尹錫悅選在12月宣布戒嚴，就是為了利用11月美國總統大選到今年1月總統正式就任之間的混亂期，避免美國介入干涉。

南韓前總統朴正熙1972年為了獨裁政權發起的「10月維新」，也是利用美國總統大選期間進行。