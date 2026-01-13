意遊客拍片嘲笑泰司機 侮辱吃飯「像狗一樣」引發全網炮轟
更新時間：13:56 2026-01-13 HKT
發佈時間：13:56 2026-01-13 HKT
一名意大利遊客近日在社交平台facebook發布影片，嘲諷一名泰國的士司機用膠匙從膠袋中扒飯吃的行徑「像狗一樣」，引起軒然大波，不僅泰國網民群起炮轟，國際網民也看不過眼，紛紛譴責該名遊客侮辱與歧視他人。
泰媒《The Thaiger》報道，該名男遊客上周六（11日）在facebook分享一段影片，顯示一名泰國的士司機坐在黃綠色後車廂上，用膠湯匙從塑膠袋中吃飯。該車停在曼谷蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）附近。
指的士司機吃相令人作嘔
影片中，該遊客一邊拍攝，一邊用意大利文說道：「看看我們的司機，他正在吃午餐，他像狗一樣從塑膠袋裡吃東西，他跟狗一模一樣。我愛狗，但這種人令人作嘔。對吧，波比？」這名遊客顯然是說自己的狗。期間，計程車司機似未意識到自己正成為被嘲笑的對象，只專心用餐。
影片迅速引發批評聲浪，許多人留言批評該名遊客侮辱一名只是趁短暫休息時間吃飯的當地人。另有人指出，用塑膠袋吃飯在泰國相當普遍，這是當地生活方式。也有人警告，未經他人同意拍攝並散布影片，或違反泰國《個人資料保護法》，將向泰國移民局檢舉。
公開酒店地址 挑釁網民找他
對此，該名遊客不但置之不理，還在留言區貼出自己在曼谷下榻的酒店位置，挑釁網民前往找他。
該影片已累計逾67萬人次點擊，在留言區有逾1100個回應。
事實上，該名男子也曾在社交媒體上發布其他抗議泰國的內容，包括稱當地街頭小吃攤不衛生。
