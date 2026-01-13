Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美議員提案授權特朗普吞格陵蘭建州 格島自治政府：任何情況下無法接受美接管

即時國際
更新時間：08:30 2026-01-13 HKT
發佈時間：08:30 2026-01-13 HKT

美國佛州共和黨籍眾議員法恩周一（12日）提出一項法案，旨在授權總統特朗普採取一切必要措施吞併格陵蘭島，並最終使其正式成為美國的一個州。美國國務卿魯比奧本周將與丹麥及格陵蘭政府代表會談，討論格陵蘭未來走向。格陵蘭島自治政府則發聲明強調，自治政府在任何情況下都無法接受美國接管格陵蘭島。

法恩提出的法案名為《格陵蘭島吞併和建州法案》，已提交國會相關委員會審議。法案授權總統採取一切必要措施，包括與丹麥談判達成協議，使格陵蘭島成為美國領土。法案還要求政府吞併格陵蘭島後，向國會報告「建州」所需的任何措施以加快國會批准。

美國副總統萬斯去年3月底曾到訪格陵蘭。路透社
針對特朗普揚言奪取格陵蘭，丹麥首相弗雷澤里克森指，已進入決定性時刻。法新社
高達85%的格陵蘭人反對美國接管。美聯社
格陵蘭位於北美洲東北，是世界第一大島，也是丹麥自治領地。美聯社
法恩在一份聲明中聲稱，提案旨在確保美國在北極的國家安全戰略利益，「格陵蘭島並非我們可以忽視的遙遠前哨，它是至關重要的國家安全資產，誰控制了格陵蘭島，誰就控制了北極關鍵航道和保護美國的安全架構」。

格島：防務應通過北約實現

格陵蘭位於北美洲東北，是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。特朗普2025年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。

格陵蘭島自治政府周一發聲明說，格陵蘭島是丹麥王國的一部分，也是北約的一部分，格陵蘭島的防務應通過北約來實現，而自治政府在任何情況下都無法接受美國接管格陵蘭島。

聲明表示，格陵蘭島在未來任何時候都將是西方防務聯盟的一部分，包括美國在內的所有北約成員國在格陵蘭島防務問題上擁有共同利益，格陵蘭島自治政府將與丹麥一同推動在北約框架內開展格陵蘭島的防務事務。

85%格陵蘭人反對美接管

當地民眾對特朗普表態欲「接管」格陵蘭深感不安。據英國廣播公司（BBC）報道，有高達85%的格陵蘭人表示反對。

英國天空新聞網日前在格陵蘭首都努克街訪多名民眾。一名年輕女性直言，美國在格陵蘭周邊已設有軍事基地，不需要更多。當記者轉述特朗普宣稱要讓格陵蘭「更偉大」，她回應：「我們已經很好了，給我們麥當勞不會讓我們更好。」

受訪民眾：給我們麥當勞不會讓我們更好

受訪青少年語氣更加激烈：「如果你在看，我們不喜歡你。不要來格陵蘭，不要買格陵蘭，不要打格陵蘭，這裡不賣。」

另一名婦女被問及特朗普承諾讓格陵蘭「賺大錢」時則回應：「我們已經很富有了。」
 

