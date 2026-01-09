傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國

路透社引述四名知情人士透露，特朗普政府正積極討論一項前所未有的計劃，建議向格陵蘭居民一次性支付高額款項，以此誘使當地人支持脫離丹麥統治，進而加入美國。據報，美方官員曾探討向每位格陵蘭居民發放1萬至10萬美元（約7.8萬至78萬港元）不等的補償金。若以該島約5.7萬人口計算，涉及總額最高可達60億美元（約468億港元）。

趁擒獲馬杜羅勢頭強推目標

報道引述知情人士指出，收購格陵蘭的構思並非新鮮事，早在特朗普就職前，其助手已開始研究如何取得這個北極戰略重地。然而，隨着美軍於1月3日對委內瑞拉發動突襲並成功擒獲總統馬杜羅，白宮內部認為目前地緣政治勢頭正盛，遂令收購格陵蘭的討論變得更具緊迫感。

消息稱，白宮助手們正急於利用在委內瑞拉取得的「外交紅利」，實現特朗普長期的領土擴張目標。有官員認為，若每人派發10萬美元，對於只有5萬多人的島嶼而言是一筆足以令當地民意轉向的巨款，對美國財力而言亦完全可以負擔。

擬借《自由聯合協定》模式納入版圖

除了直接金錢收購外，白宮亦在討論多種法律與外交途徑，包括參考美國與帕勞、馬紹爾群島及密克羅尼西亞等太平洋島國簽署的《自由聯合協定》（COFA）。在該框架下，美國將為格陵蘭提供國防保護、郵遞服務及貿易免稅等基本服務，作為交換，美軍可獲准在當地自由行動並設立基地。

不過，此方案的前提是格陵蘭必須先行從丹麥獨立。目前丹麥及格陵蘭自治政府已多次公開強調「格陵蘭不賣」，丹麥更警告美方的野心將危及北約內部的團結。