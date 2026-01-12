Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐盟國防專員：若美國對格陵蘭動武 北約將解體

即時國際
更新時間：23:06 2026-01-12 HKT
發佈時間：23:06 2026-01-12 HKT

美國總統特朗普揚言可能動用武力奪取格陵蘭，歐盟國防事務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）對此表示，一旦美國軍事接管格陵蘭，將導致北約解體。他在瑞典舉行的安全會議上告訴路透社記者：「誰會承認這種佔領？這會對美歐關係產生什麼影響？例如，貿易方面，美國人也可能面臨相當嚴重的負面後果。」

庫比柳斯表示，他不認為美國會發動軍事入侵，但歐盟條約第42.7條規定，如果丹麥面臨軍事侵略，成員國有義務提供援助。若丹麥提出請求，歐盟可以幫助格陵蘭島保障安全。

特朗普聲稱美國「必須擁有格陵蘭島」，以防止俄羅斯或中國佔領這片戰略位置重要，且礦產資源豐富的北極地區。享有高度自治的格陵蘭及其主權國丹麥多次明確表示「格陵蘭不出售」，特朗普不排除武力奪取的可能性。

丹麥和美國都是北約成員國，雙方計畫本周舉行會晤，討論格陵蘭問題。

